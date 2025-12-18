屏基推鯨魚撲滿、健走行動為智能醫療大樓募款 號召全民一起存錢支持

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 為興建中的「智能醫療大樓」籌措經費，屏東基督教醫院推出鯨魚造型吉祥物撲滿「歐拉」與「伊拉」，號召社會大眾透過日常存錢的溫柔行動，一起為屏東醫療未來累積希望。每隻撲滿義賣價500元，屏基也誠摯呼籲民眾「餵飽鯨魚後，帶著撲滿回屏基」，將點滴心意化為實際支持，陪伴醫院邁向嶄新里程。

屏基榮譽院長陳永興指出，鯨魚在北歐文化中象徵力量、智慧、溫柔與守護。屏東基督教醫院源於一群來自美國、挪威、芬蘭的外國宣教士醫護人員，他們帶著跨越山海的愛與信念，在醫療資源匱乏的年代來到屏東，選擇留下、扎根，將一生奉獻給這片土地。這份深厚而堅定的愛，如同鯨魚般靜默卻強大，長年守護著無數家庭的健康與希望。

此次推出的兩款吉祥物，也各自承載著重要意涵。其中，「歐拉」（Olav）之名，取自屏基創辦人之一畢嘉士醫師的挪威名字，象徵醫療宣教精神的源頭與傳承；「伊拉」（Ira）則源自原住民語彙「伊啦嗚」，代表屏東在地鄉親對屏基的鼓勵、肯定。兩隻鯨魚一同出現，象徵國際宣教精神與在地力量的相遇，也見證屏基一路走來與地方共生共好的歷程。

▲每隻撲滿義賣價500元，邀請民眾「餵飽鯨魚、帶回屏基」，將點滴心意化為實際支持。（圖／記者范家豪）

屏基院長吳榮州表示，智能醫療大樓的興建，不只是硬體升級，更肩負著提升急重症照護、導入智慧醫療科技、打造更安全友善就醫環境的重要使命。記者會當天，院方特別邀請多位榮獲醫療奉獻獎的屏基員工到場現身支持，以實際行動力挺新大樓募款。其中，服務滿40年的小兒科主治醫師卓德松醫師也特別發聲，分享多年來守護新生兒與早產兒的臨床經驗，並呼籲社會大眾正視屏基在新生兒急重症照護上的長期投入與責任，支持智能醫療大樓的興建，為更多脆弱生命打造更即時、更安全的醫療後盾。透過吉祥物撲滿義賣，希望讓募款不再遙遠，而是成為每個人生活中可參與、可累積的溫柔行動，最終匯聚成守護生命的力量。

除了推出鯨魚撲滿義賣，屏基也將於 12月27日（六）上午8時至11時，在 潮州鎮林後四林平地森林園區舉辦「走出健康 走向愛—為興建屏基智能醫療大樓健走」公益活動。活動規劃3公里輕鬆路線，適合親子、長輩與朋友同行，邀請民眾在2025年最後一個週末，以行動為健康加分，也為屏東醫療的未來邁步向前。

屏基榮譽院長陳永興指出，健走活動不以競賽為目的，而是希望透過「一起走」的過程，凝聚社會對醫療的關注與支持，讓更多人了解智能醫療大樓的願景與必要性。活動目前已開放線上報名，歡迎民眾踴躍參加，用腳步傳遞愛，用陪伴為屏東留住更好的醫療照顧。

▲屏基號召全民一起為屏東醫療的未來累積希望。每隻撲滿義賣價500元活動記者會。（圖／記者范家豪）

屏東基督教醫院誠摯邀請社會各界，無論是認購鯨魚撲滿、參與健走活動，或以其他方式支持募款計畫，都是對這份跨越世代、跨越國界的醫療使命最溫暖的回應。屏基也將持續秉持「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，讓愛與希望，如鯨魚般溫柔而堅定，守護屏東每一位鄉親的健康。