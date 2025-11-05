屏基提升心臟急症照護 接軌國際

美國心臟學會亞洲專員（左三）蒞臨屏基進行國際胸痛中心「到院輔導與流程優化」作業，標誌著屏基在提升心臟急症照護品質上，進入了實質接軌國際標準的關鍵階段。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

屏東基督教醫院繼與美國心臟學會（AHA）簽署「國際胸痛中心認證備忘錄」，合作推展全方位心肌梗塞照護後，美國心臟學會亞洲專員日前蒞臨屏基進行國際胸痛中心「到院輔導與流程優化」作業，標誌著屏基在提升心臟急症照護品質上，進入接軌國際標準階段。

屏基院長吳榮州表示，此次到院輔導由AHA亞洲專員Amy Tam，與急診部、心臟內科、重症照護、護理及個案管理師等跨領域團隊進行深入的流程檢視與指導；美國心臟學會專員特別針對標準化 、心導管人力配置，以及心導管室啟動時間、後期照護及復健等各個環節進行審查與優化建議。

廣告 廣告

屏基是台灣第一家與美國心臟學會合作進行胸痛中心認證的醫院，已是國境之南的「救心重鎮」，此次輔導將協助屏基更精準地依據美國心臟學會「全方位胸痛照護」的最高等級認證標準，持續精進高效且無縫接軌的胸痛照護流程。

屏基副院長黃偉春醫師指出，胸痛中心認證涵蓋了從到院前、急診、心電圖判讀，至重症照護及藥事、營養、戒菸等跨領域資源，經由美國心臟學會輔導會議確認，目前屏基是台灣第一家醫院針對「首次醫療接觸到血管打通時間」品管指標監控醫院。

屏基目前啟動雙指標監控，確保屏基能全面的提升胸痛管病人的照護品質，實踐「以病人為中心」的照護模式，為台灣乃至亞太地區的心臟病患者提供國際級黃金救援。

屏基心臟內科主任張雲德醫師強調，屏基是屏東縣唯一重度級急救責任醫院，也是屏北唯一24小時心肌梗塞搶救醫院。在過去幾年間，屏基平均每年搶救超過350位心肌梗塞病人。