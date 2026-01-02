屏基攜手心肌梗塞學會 捐贈「119守心藥包」強化高雄救護

屏東基督教醫院攜手台灣心肌梗塞學會共同捐贈「119守心藥包」予高雄市消防局。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

為提升急性心肌梗塞病人到院前的緊急救護品質，屏東基督教醫院攜手台灣心肌梗塞學會共同捐贈「119守心藥包」予高雄市消防局，支持第一線消防救護人員在醫師線上醫療指導下，於救護車上提前啟動關鍵藥物治療，爭取黃金救命時間，進一步強化高雄地區到院前心肌梗塞救護量能。

屏基院長吳榮州醫師表示，心肌梗塞為國人主要死因之一，搶救關鍵在於「分秒必爭」；高雄市近年已建構完善的到院前線上醫療指導流程，讓消防救護人員能即時與醫師連線，在送醫途中即啟動關鍵治療。此次由醫療院所結合學會專業力量，捐贈「119守心藥包」，讓實證醫學指引能實際落地於第一線救護現場，實現治療前移、流程標準化的救護新模式。

廣告 廣告

屏基副院長暨台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春醫師表示，心肌梗塞的搶救，每一分鐘都攸關生死，捐贈『119守心藥包』給高雄市消防局，不僅是雙抗血小版藥物的支持，更是將專業指引與臨床經驗，轉化為可在救護車上立即執行的救命行動。」

台灣心肌梗塞學會理事長暨北醫副院長黃群耀醫師指出，推動到院前心肌梗塞救護，是提升整體存活率的重要關鍵；透過與屏基及高雄市消防局的合作，讓學會所制定的實證醫學與標準流程，真正落實於第一線救護體系，是學會持續努力的重要方向。

台灣心肌梗塞學會秘書長暨亞大醫院內科部主任王宇澄醫師指出，此次三方攜手推動「119守心藥包」到院前救護模式，不僅提升急救效率，更落實「分秒必爭、全程守護」的核心理念，守護民眾的心臟健康。