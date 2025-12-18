屏基為智能醫療大樓募款 推鯨魚撲滿吉祥物、健走行動 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】為興建中的「智能醫療大樓」籌措經費，屏東基督教醫院推出鯨魚造型吉祥物撲滿「歐拉」與「伊拉」，每隻撲滿義賣價500元，號召社會大眾透過日常存錢的溫柔行動，「餵飽鯨魚後，帶著撲滿回屏基」，一起為屏東醫療未來累積希望。

此次推出的兩款吉祥物，也各自承載著重要意涵。其中，「歐拉」（Olav）之名，取自屏基創辦人之一畢嘉士醫師的挪威名字，象徵醫療宣教精神的源頭與傳承；「伊拉」（Ira）則源自原住民語彙「伊啦嗚」，代表屏東在地鄉親對屏基的鼓勵、肯定。兩隻鯨魚一同出現，象徵國際宣教精神與在地力量的相遇，也見證屏基一路走來與地方共生共好的歷程。

屏基院長吳榮州表示，智能醫療大樓的興建，不只是硬體升級，更肩負著提升急重症照護、導入智慧醫療科技、打造更安全友善就醫環境的重要使命。記者會當天，院方特別邀請多位榮獲醫療奉獻獎的屏基員工到場現身支持，以實際行動力挺新大樓募款。其中，服務滿40年的小兒科主治醫師卓德松醫師也特別發聲，分享多年來守護新生兒與早產兒的臨床經驗，並呼籲社會大眾正視屏基在新生兒急重症照護上的長期投入與責任，支持智能醫療大樓的興建，為更多脆弱生命打造更即時、更安全的醫療後盾。

除了推出鯨魚撲滿義賣，屏基也將於 12月27日（六）上午8時至11時，在 潮州鎮林後四林平地森林園區舉辦「走出健康 走向愛—為興建屏基智能醫療大樓健走」公益活動。活動規劃3公里輕鬆路線，適合親子、長輩與朋友同行，邀請民眾在2025年最後一個週末，以行動為健康加分，也為屏東醫療的未來邁步向前。



屏基榮譽院長陳永興指出，鯨魚在北歐文化中象徵力量、智慧、溫柔與守護。屏基源於一群來自美國、挪威、芬蘭的外國宣教士醫護人員，他們帶著跨越山海的愛與信念，在醫療資源匱乏的年代來到屏東，選擇留下、扎根，將一生奉獻給這片土地。這份深厚而堅定的愛，如同鯨魚般靜默卻強大，長年守護著無數家庭的健康與希望。