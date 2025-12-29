屏基獲健保署到院前心電圖執行最佳團體獎

屏東基督教醫院獲健保署頒發到院前心電圖執行最佳團體獎。（記者毛莉翻攝）

記者毛莉／屏東報導

衛生福利部健保署高屏業務組0表揚高屏澎地區推動「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」表現優異的醫療機構。其中，屏東基督教醫院憑藉卓越的執行力與跨域整合成效，榮獲「高屏澎到院前心電圖執行最佳團體獎」，成果備受肯定。

為提升急性心肌梗塞病患的即時救治效率，健保署高屏業務組持續擴大推動到院前心電圖判讀機制，整合消防救護單位與醫療院所資源，讓救護車在送醫途中即可完成心電圖檢查與判讀，提前啟動醫院端的醫療應變流程。高屏澎地區多家醫院與救護體系密切合作，臨床成效顯著，不僅有效提升到院前辨識的準確度與急救效率，也展現區域醫療整合的示範成果。

衛生福利部石崇良部長於致詞中強調，心肌梗塞的治療關鍵在於「搶時間」，並公開肯定第一線消防救護人員、醫療團隊及合作醫院的專業投入與無私付出，攜手為守護民眾生命健康而努力。健保署高屏業務組也指出，高屏澎地區幅員遼闊，涵蓋偏鄉與離島，透過制度支持與跨院合作，成功建立到院前急救與醫院端無縫接軌的照護模式，為偏遠地區民眾打造更安全、即時的心臟急救防線。

屏東基督教醫院發揮完善的組織管理與跨單位協調能力，擔任資料統籌與跨院聯繫的重要角色；對內落實政策與流程整合，對外串聯消防救護與區域醫療體系，確保資訊即時傳遞、臨床決策迅速到位，有效強化高風險病患的早期辨識與即時轉送。

（記者毛莉翻攝）

屏東基督教醫院副院長、同時也是台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春醫師表示，未來將持續精進心肌梗塞到院前與到院後的整體照護流程，深化跨院、跨單位合作，攜手健保署、消防救護及醫療夥伴，共同守住每一分、每一秒的生命關鍵，為屏東及高屏澎地區民眾打造更即時、更安全的心臟醫療照護網絡。