屏基獲選氣喘照護特色醫院

屏東基督教醫院獲選健康雜誌「氣喘」疾病照護特色醫院，由胸腔科團隊及兩位病友，共同公布這項喜訊。 （記者毛莉攝）

記者毛莉∕屏東報導

「康健雜誌」公布八大疾病「特色醫院」名單中，屏東基督教醫院獲選「氣喘」疾病照護的特色醫院、也是屏東縣區域醫院中唯一入選的醫療機構。

屏基多年來將「氣喘與慢性阻塞性肺疾病」視為呼吸照護的重點核心，從診斷、治療到追蹤，建立一套真正走進病人生活的照護模式；長期累積的努力，讓屏基獲得康健雜誌2025年「氣喘疾病特色醫院」推薦。

屏基從民國91年起配合健保署針對氣喘患者實行個案管理，由醫師評估收案後，交由疾個管師進行分級與長期追蹤。每年穩定照護超過千名氣喘病人，氣喘個案半年追蹤率達48.27%，遠遠高於健保方案訂定的12%基本門檻，屏基的氣喘照護不是「看過一次就結束」，而是持續陪伴。

屏基說，個管師的角色，往往是病人最有感的支持。她們會關心病人是否規律回診、是否完成肺功能檢查，更重要的是確認藥物真的「有用在對的地方」；不少病人拿到吸入劑後，因操作困難、覺得麻煩而放棄使用，導致病情反覆。

屏基個管師會主動電訪，必要時協助安排回診，並透過門診提示系統提醒醫師調整藥物種類，再回到衛教室重新練習，直到病人真正上手。

屏基胸腔內科主任李明杰強調，如果長期不治療，氣管會逐漸纖維化並不可逆，等到真的想治療，往往已經來不及了。針對仍屬困難控制型的氣喘病人，屏基提供生物製劑治療選項，並可依病人條件協助向健保申請，讓更多患者找回穩定而自在的呼吸生活。