屏基籌建新大樓 鯨魚撲滿啟航

屏東基督教醫院18日推出鯨魚造型吉祥物撲滿，每隻撲滿義賣價500元，誠摯呼籲民眾「餵飽鯨魚後，帶著撲滿回屏基」，捐贈新大樓經費。（謝佳潾攝）

屏東基督教醫院「智能醫療大樓」預計明年11月落成，但至今仍面臨近10億元的建設資金缺口，截至目前僅募4000萬元，為此，院方18日推出自行設計的鯨魚造型撲滿，每隻撲滿義賣價500元，也盼鯨魚被餵飽後能「洄游」。

屏基守護地方逾70年，是目前屏東市唯一的重度級急救責任醫院，卻面臨院區空間飽和、急診室超載、先進設備無處安放、病人無法擁有舒適照護環境等困境，在歷經10年策畫後，終於前年5月動土打造「智能醫療大樓」，待明年11月落成後，病床將從600多床擴增至800多床，且新設備也能到位，讓病患不用再苦等或舟車勞頓到他縣市就醫。

但因屏基收入主要來自健保，難以負擔46.58億元龐大建設經費，在向銀行貸款34億元後，仍有10億餘元需自行籌措，因此今年設定募款目標3億元，不過至今僅募得4000萬元。

為此，屏基自行設計推出鯨魚造型吉祥物撲滿，盼號召社會大眾透過日常存錢的溫柔行動，支持屏基新大樓的建設。

屏基榮譽院長陳永興指出，屏基是由一群來自美國、挪威、芬蘭的外國宣教士醫護人員所成立，所以特別以鯨魚造型設計撲滿，鯨魚在北歐文化中象徵力量、智慧、溫柔與守護，而2款鯨魚取名為「歐拉」、「伊拉」，前者取自屏基創辦人之一畢嘉士醫師的挪威名字，象徵醫療宣教精神的源頭與傳承，後者則是原住民語彙「伊啦嗚」，代表屏東在地鄉親對屏基的鼓勵、肯定。

屏基院長吳榮州表示，智能醫療大樓的興建，不只是硬體升級，更肩負提升急重症照護、導入智慧醫療科技、打造更安全友善就醫環境的重要使命，因此亟需各界的協助。

在屏基服務滿40年的小兒科主治醫師卓德松也特別發聲說，屏基在新生兒急重症照護上的長期投入與責任，相信各界有目共睹，而今需要大眾支持智能醫療大樓的興建，為更多脆弱生命打造更即時、更安全的醫療後盾。