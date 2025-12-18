屏基籌措智能醫療大樓興建經費 推出鯨魚撲滿為醫療累積希望

屏東基督教醫院籌措智能醫療大樓興建經費，推出兩款鯨魚造型撲滿，籲請社會大眾支持。

▲屏東基督教醫院籌措智能醫療大樓興建經費，推出兩款鯨魚造型撲滿，籲請社會大眾支持。

屏東基督教醫院為籌措「智能醫療大樓」興建經費，推出兩款鯨魚造型吉祥物撲滿，每隻義賣價五百元，並呼籲民眾「餵飽鯨魚後，帶著撲滿回屏基」，一起為屏東醫療未來累積希望。

屏基榮譽院長陳永興指出，鯨魚在北歐文化中象徵力量、智慧、溫柔與守護。屏東基督教醫院源於一群來自美國、挪威、芬蘭的外國宣教士醫護人員，他們帶著跨越山海的愛與信念，在醫療資源匱乏的年代來到屏東，選擇留下、扎根，將一生奉獻給這片土地。這份深厚而堅定的愛，如同鯨魚般靜默卻強大，長年守護著無數家庭的健康與希望。

廣告 廣告

這次推出的兩款吉祥物，也各自承載著重要意涵，其中，「歐拉」之名，取自屏基創辦人之一畢嘉士醫師的挪威名字，象徵醫療宣教精神的源頭與傳承；「伊拉」則源自原住民語彙「伊啦嗚」，代表屏東在地鄉親對屏基的鼓勵、肯定。兩隻鯨魚一同出現，象徵國際宣教精神與在地力量的相遇，也見證屏基一路走來與地方共生共好的歷程。

屏基院長吳榮州表示，智能醫療大樓的興建，不只是硬體升級，更肩負著提升急重症照護、導入智慧醫療科技、打造更安全友善就醫環境的重要使命。

另外，屏基也將於二十七日上午八至十一時，在潮州林後四林園區舉辦「走出健康．走向愛～為興建屏基智能醫療大樓健走」公益活動，規劃三公里輕鬆路線，邀請民眾在今年最後一個週末，以行動為健康加分，也為屏東醫療的未來邁步向前，活動目前已開放線上報名，歡迎民眾踴躍參加。

屏基誠摯邀請社會各界，無論是認購鯨魚撲滿、參與健走活動，或以其他方式支持募款計畫，都是對這份跨越世代、跨越國界的醫療使命最溫暖的回應，讓愛與希望，如鯨魚般溫柔而堅定，守護屏東每一位鄉親的健康。