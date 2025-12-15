屏基興建智能醫療大樓公益健走 12/27林後四林平地森林登場

屏基將於12月27日(週六)上午8時至11時，在潮州鎮林後四林平地森林園區舉辦公益健走活動。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今(2025)年最後1個週末12月27日上午8時至11時，屏東基督教醫院將於潮州鎮林後四林平地森林園區舉辦「走出健康 走向愛」為興建屏基智能醫療大樓健走公益活動，帶領民眾以3公里的輕鬆步伐，為健康而走。

屏基榮譽院長陳永興表示，「健走」是最簡單也最容易實踐的健康行動，本活動特別選擇平坦、安全、適合全年齡的路線，無論是親子、長輩、朋友或公司團隊都能輕鬆完成。為讓健走更有趣味，沿途設置健康益智圖板、走回終點還可參加吃冰棒比賽等互動遊戲，並有在地店家設置特色攤位。

廣告 廣告

屏基長期深耕南台灣，歷年來屏基醫護人員與團隊共16度榮獲「醫療奉獻獎」，為全台之冠，以行動詮釋「做在最弱小的身上」的醫療使命。近年面臨人口老化、急重症病人增加，以及智慧醫療需求提升等議題，推動「智能醫療大樓」建置計畫，讓屏東地區能擁有更即時、更優質的醫療量能。

屏基榮譽院長陳永興強調，這項計畫不僅是醫院升級，也是為屏東家庭打造更安心的醫療後盾。在大樓建置過程中，每一位民眾的參與，都是推動醫療進步的重要力量。健走活動內容及報名資訊可參閱屏基官網及FB。

【看原文連結】

更多自由時報報導

客廳有蛇！民眾嚇壞冬天為何還有蛇 專家解惑

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

進口衝擊！烏魚子產量腰斬 價格不漲反跌

8年前禁種消失 上等山葵每公斤賣1萬元

