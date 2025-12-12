屏基舉辦「走出健康 走向愛」健走活動 請用腳步支持智能醫療大樓興建

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東基督教醫院將於 12月27日（六）上午8時至11時，在潮州鎮林後四林平地森林園區舉辦「走出健康 走向愛—為興建屏基智能醫療大樓健走」公益活動，邀請民眾攜家帶眷在 2025 年最後一個週末，以3公里的輕鬆步伐，為健康而走，也為屏東醫療的未來一起前進。此活動已開放線上報名，歡迎民眾踴躍參加。

屏基榮譽院長陳永興表示，「健走」是最簡單也最容易實踐的健康行動，本活動特別選擇平坦、安全、適合全年齡的路線，無論是親子、長輩、朋友或公司團隊都能輕鬆完成。透過健走，不僅能培養運動習慣，也讓民眾在歲末以行動支持屏基啟動的智能醫療大樓興建計畫，為屏東未來的急重症照護與智慧醫療共同努力。

廣告 廣告

為讓健走更有趣味，屏基於沿途設置健康益智圖板、走回終點還可參加吃冰棒比賽等互動遊戲，並有在地店家設置特色攤位，包含囍羊羊牧場、nomu 然飲希愛玉、村長的水果等共 12 家店家，民眾健走後可自由逛逛、品嘗小點與商家互動，讓活動更具地方特色與溫度。

▲健走活動完走禮之一。（圖／屏基醫院）

屏基長期深耕南台灣，陪伴屏東鄉親度過八八風災、新冠疫情等多項醫療挑戰。歷年來，屏基醫護人員與團隊共16度榮獲「醫療奉獻獎」，為全台之冠，以行動詮釋「做在最弱小的身上」的醫療使命。近年面臨人口老化、急重症病人增加，以及智慧醫療需求提升等議題，醫院決定推動「智能醫療大樓」建置計畫，讓屏東地區能擁有更即時、更優質的醫療量能。

屏基榮譽院長陳永興強調「這項計畫不僅是醫院升級，也是為屏東家庭打造更安心的醫療後盾」。在大樓建置過程中，每一位民眾的參與，都是推動醫療進步的重要力量。健走活動內容及報名資訊請至屏基官網及FB參閱