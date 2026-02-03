屏基髖部骨折手術 88％於黃金48小時完成

屏東基督教醫院團隊的髖部骨折手術，搶在黃金四十八小時完成。（記者陳真攝）

▲屏東基督教醫院團隊的髖部骨折手術，搶在黃金四十八小時完成。（記者陳真攝）

屏東基督教醫院髖部骨折手術時效，優於日本與新加坡，同時也是屏東縣唯一取得「骨質疏鬆症友善機構進階認證」的醫療機構，搶黃金四十八小時、復健送到家。

屏基說明，一名九十四歲的徐姓阿公，平時在自家庭院運動，一次不慎跌倒造成左側髖關節骨折。考量其曾接受心臟手術，經麻醉科謹慎評估後順利完成手術，但術後一度仍需他人協助翻身、無法自行如廁，家屬對返家後的照顧相當憂心。

經復健科評估符合健保「脆弱性骨折急性後期整合照護計畫」收案條件，出院後由物理治療師到宅進行為期兩週的復健，疼痛與腫脹明顯改善，已能自行使用助行器行走，大幅減輕照顧者負擔，也重拾對行動自由的信心。

屏基院長吳榮州表示，院內統計顯示，百分之八十八的髖部骨折患者能在四十八小時內完成手術，不僅符合國際指引，手術時效更優於日本與新加坡。

屏基骨科副主任邱國忠指出，由於高齡髖部骨折患者多合併心臟、肺部疾病與嚴重骨質疏鬆，手術風險與複雜度高；屏基成立高齡髖關節骨折照護團隊，整合十三個部門為每位患者量身打造治療流程，並導入骨質疏鬆AI判讀，把握黃金四十八小時完成手術。

復健科主任王重元說，住院期間同步提供營養支持與早期復健，出院後無縫銜接急性後期照護居家復健，將物理治療「直送到家」。臨床成效顯示，超過百分之八十五的病人在兩週內恢復行走能力與基本生活自理功能，有效降低失能與長期照護風險。這套整合照護模式，也在二○二五年以「高齡髖關節骨折全方位照護，開啟病人新生活」榮獲生策會國家品質標章肯定。