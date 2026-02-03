屏基髖部骨折整合照護 8旬阿嬤大讚「足感心」

林姓阿嬤現身說法，讚揚屏基的照顧。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣髖部骨折發生率高居亞洲第一，平均每 20 分鐘就有 1 人發生髖骨骨折，多與骨質疏鬆及跌倒有關，屏東基督教醫院長吳榮州表示，髖部骨折患者在 48 小時內完成手術，再透過跨團隊整合照護，能大幅幫助長者「站得起來、走得出去」，84歲的林姓阿嬤說，屏基的細心照顧讓她在短短4個月就恢復健康，正常走路，相當感謝屏基的醫療人員。

屏東基督教醫院骨科副主任邱國忠指出，骨折入院後應於 24 至 48 小時內完成手術，可大幅降低併發症與死亡率，由於高齡者跌倒或事故骨折可能成為人生轉折點，如有骨質疏鬆，很容易發生髖部骨折，進而影響生命與生活品質，尤其是髖部骨折對高齡骨質疏鬆症的女性風險更高，死亡率高達 20~ 24%，造成長期臥床，易引發肺部感染、褥瘡、血栓、營養不良及多重慢性疾病惡化等「骨牌效應」。

復健科主任王重元表示，手術後進行整合照護，超過 85% 的病人在兩週內恢復行走能力與基本生活自理功能，有效降低失能與長期照護風險，84歲的林姓阿嬤因車禍導致股骨頸骨折，入院後立即手術，術後即刻啟動早期復健，出院後接續居家 PAC 復健，現在已能推著助步車與家人到縣民公園散步、欣賞屏東燈節，生活逐步回到正軌。

林姓阿嬤的女兒說，媽媽車禍骨折後很感謝屏基立即開刀搶救，術後更居家照顧，讓媽媽復健的速度加快，短短4個月已經可以爬樓梯了，感謝屏基醫療團隊的協助和幫忙，真的很棒。

屏東基督教醫院髖部骨折整合照護受到肯定。(記者葉永騫攝)

