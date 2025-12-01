屏大學輔犬毛毛榮退 相識6年領犬員領養回家

（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）屏東大學學習輔助犬毛毛在服務6年後榮退，由常與毛毛同出任務的屏大校友宋承諭領養。今天屏大準備退休大禮包送別毛毛，並迎來3隻學輔犬新成員，場面溫馨。

屏東大學學習輔助犬「毛毛」已12歲，在服役6年後榮退，由現於宜蘭某間小學任教的屏大特教系校友宋承諭領養。他接受媒體聯訪表示，與毛毛相識已6年，大一初識時毛毛常縮在角落，也不太喜歡跟其他狗接觸，但在他的耐心引導下，毛毛逐漸建立信任，願意走出籠子互動。

宋承諭說，他大學時期是領犬員，幾乎每個禮拜都會與毛毛一起出任務，寒暑假也會把毛毛帶回家照顧，早已視牠為家人。系上決定讓毛毛在身體狀態健康時榮退，他也順理成章地成為最佳領養家庭人選，會將毛毛帶去宜蘭一起過生活，「牠開心最重要」。

由於毛毛個性溫和、在專業輔助工作上表現優秀，深受學生與教職員喜愛，屏東大學為感謝牠長期付出，今天頒發「退休大禮包」，向毛毛致敬並祝福。

屏東大學校長陳永森表示，屏大是全國首個成立學習輔助犬訓練中心的大學，融入動物治療，由領犬員帶領學輔犬，深入社區學校服務有閱讀障礙學生，也與社福機構勝利之家合作，服務心智障礙者，並到社區照顧關懷據點陪伴老人家。毛毛如今榮退，希望能在校友照顧下，快樂自在度過每一天。

屏大表示，除了向毛毛致敬外，屏大也迎來3隻全新的學習輔助犬成員。牠們從基礎社會化、環境適應到訓練課程逐步學習，未來將接棒投入輔助與教育服務，延續輔助犬計畫「讓溫暖成為循環」理念。（編輯：黃世雅）1141201