屏大打造校園高爾夫球練習場 未來開放一般民眾使用

就讀屏大體育系碩士班的高爾夫職業選手王勝暉的揮桿英姿。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕紮根基層高爾夫球運動，培育優秀選手，國立屏東大學與運動器材製造龍頭大田精密工業合作，在校園內打造高爾夫練習場，這座整合既有棒球打擊區、結合中央與企業資源打造的複合式訓練場域今(17)日啟用，實現該校高爾夫訓練從室內虛擬到戶外實體的完整佈局。

為推動高爾夫球基層選手訓練，鼓勵更多專長選手加入屏大學習行列，豐富體育通識課程安排，校方積極爭取運動部及屏東在地的大田精密資源挹注，以200多萬元經費，打造校園內的練習場；屏大校長陳永森表示，大田精密早於2022年在屏師校區游泳池暨體適能館設立「智能高爾夫模擬教室」，裝設3套虛擬擊球設備，而且還支持屏大體育系學生林義淵及王勝暉，持續進行職業選手訓練，已取得多項職業大賽佳績。

屏大今天舉行高球練習場啟用典禮，大田精密除挹注產學合作計畫經費50萬元、捐贈高爾夫球具一批，董事長李孔文也以個人名義加碼捐贈80萬元，屏大EMBA碩士專班校友會也捐高球桿一批回饋母校，此外，岳康生物科技董事長陳安仁捐贈1萬元、春記國際董事長林逢春捐贈高爾夫球1000顆，支持教學與訓練使用。

屏大體育室主任林瑞興指出，利用現有空間打造的練習場可調整功能，為複合式的高爾夫暨棒球打擊練習場，規劃遮蔽式12座擊球道並鋪設天然草皮，未來更可擴充高爾夫擊球即時分析系統、棒球打擊分析與球速監測設備，用於運動科學領域的研究與教學，練習場將來也計畫開放給一般民眾使用。

屏東大學在校園內打造高爾夫練習場。(記者羅欣貞攝)

