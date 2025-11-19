屏大變身綠能校園 啟用全國大學發電總容量最大光電球場

屏大民生校區光電球場。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推動校園綠能同時升級運動設施，國立屏東大學逐年將戶外球場改造為可全天候使用的場地，位民生校區、新近完成的太陽能風雨球場今(19)日啟用，總裝置容量達1322kWp，年發電量約158萬度，每年可減碳748公噸，效能約是4座大安森林公園年吸碳量，為全國大專校院發電總容量第一的太陽光電風雨球場，目前屏大相關光電設施的發電量已可供全校8成用電。

屏大表示，今日啟用新球場後，全校光電球場達到2座，其中屏師校區光電球場設有2座籃球場與3座排球場，總裝設容量499.8 kWp(千瓦峰值，指太陽能板在標準測試條件下所能達到的最大發電功率)，全新落成的民生校區光電球場，約4層樓高，總裝置容量達1322.04 kWp，以象徵大武山綿延意象設計屋頂造型，共規劃11處多功能運動場。

「零碳校園是最終目標！」屏大校長陳永森指出，該座光電球場以及最近校內各宿舍大樓等屋頂太陽光電陸續完工，讓屏大綠電發電率達到用電率八成，為全國大專校院第一，繼續朝百分百綠能前進。

屏大體育室主任林瑞興指出，屏東氣候炎熱，防範運動中暑與熱傷害是重要課題，民生校區光電球場興建，特別保留軟式網球與網球場地，整合3面排球場與硬地網球場共用設計，不但提供遮蔽式籃球及排球場，也擁有遮蔽式硬地網球及紅土網球場，已吸引多所友校參訪，明年將配合屏東縣議會舉辦全國軟式網球賽。

今啟用的光電球場由屏大與寶島陽光再生能源集團合作，該公司執行長高治舟表示，公司針對該光電球場投資約1.1億元，截至目前在屏東縣的投資金額已達34億元，未來也會積極配合政府推動能源轉型，期望透過校園屋頂與多功能場域的光電規劃，達到一地多用的多重效益。

屏大民生校區光電球場今啟用。(記者羅欣貞攝)

屏大民生校區光電球場剪綵啟用。(記者羅欣貞攝)

屏大溜冰舞龍隊在光電球場表演。(記者羅欣貞攝)

