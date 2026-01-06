屏女畢旅確定取消！未達9成同意門檻 學生看法兩極

國立屏東女中6日公告，經討論調查與回收家長同意書統計結果，高二校外教學、也就是畢業旅行，因未達高二總人數的9成，所以不予後續招標及辦理。（本報資料照）

國立屏東女中6日公告，經討論調查與回收家長同意書統計結果，高二校外教學、也就是畢業旅行，因未達高二總人數的9成，所以不予後續招標及辦理，消息一出後引發學生熱議，有人認為同意門檻過高、失望沒畢旅，有人則認為畢旅又貴又難玩，不如私下約好友自己玩。

屏女表示，國教署曾回應，畢旅作為校外教學並非學校必定要舉辦的活動，所以辦理與否需遵循民主機制納入學生意見討論，因此校方從高一下學期即有請學生會發線上問卷調查學生意見，而從表單結果來看，選項並沒有全都集中在同一個方向，每個方案都有支持者。

屏女進一步指出，學生會代表有將表單中的多數意見在校務會議時提案，讓學生的意見可以在會議中被討論並爭取，當中提出的同意門檻表決方案有8成、8成5、9成等選項，最終以9成票數45票最多，並通過校務會議決議，而經整學期的行程討論及後續調查，以及回收家長同意書的統計結果，因並未到達高二總人數的9成，因此不予後續的招標及辦理。

消息一出後，引發學生議論，不少學生因沒有畢旅而抱怨連連，有人說，屏女沒有露營又沒有畢旅，整個高中生活變得好無趣，好想轉學；另有人說，早知道沒畢旅，當初填志願就不填屏女了；還有人說，屏女規定一大堆，愈來愈封建。

雖然抱怨多，但也有人認為，畢旅確實不一定要有，有學生說，學校排的畢旅又貴又難玩，還不如一群好友相約自己玩；也有人認同道，跟這麼多不熟或不認識的人一起出去玩，真的不如自己安排班遊，因為熟人才好玩；還有人笑說，難道念屏女是為了畢旅？他以為是想要在有讀書氣氛的環境與想要考好大學的人一起努力念書。

