屏女高三班級大樓停電逾1天 校方：電力系統老舊已搶修

上課時間教室沒開燈電風扇也沒轉動，走到教室走廊也一樣，沒有電燈讓整棟大樓顯得有些昏暗。這裡是屏東女中所屬高三班級上課大樓，有學生抱怨13日整天到14日上午都沒電，這段期間還有人得克難用手電筒打燈上課。

屏女高三學生家長說道，「沒有電也有影響的就是也沒有水，所以上廁所也會有沒辦法沖水的問題，然後飲水機也沒有辦法用水，13日一整天，然後到14日早上，都還是一樣沒有水沒有電。」

沒電的情況超過1天，讓家長質疑學校處理效率太慢，尤其隔不到2個月高三學生就要面臨學測，就怕沒電讓他們連課都無法上。

屏女高三學生家長指出，「明年1月份就要考試了，這是他們升大學的第一個最重要的考試，上課都有問題，燈光不夠沒辦法上課啊，書也看不到啊。」

校長室祕書葉俊谷對此解釋，「因為是高壓電的部分，所以就怕對學生的安全有疑慮，所以我們馬上就讓各個班級，就是尋找一些空的教室，然後讓他們進行疏散，因為我們還是要進行正常的教學。」

學校回應停電範圍只有1棟大樓不是整個校區，主因是設備老舊。12日跳電後修復好、隔天又不穩，導致高三班級所屬大樓停電，18個班級受影響。學生在課堂打燈是停電第一時間的情形，不是整日狀況，已請廠商評估將電線全換新，下週上課前完成修復。