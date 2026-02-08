「屏安護民」東港警出重拳！春節前搗破檳榔攤「三六仔」賭場

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕農曆春節將至，為確保民眾能平安過好年，屏東縣警局東港分局展現維護治安決心。在「115年度加強重要節日安全維護工作」起跑前夕，警方根據線報強力出擊，於昨日(7日)在東港鎮五房村一處檳榔攤內，一舉破獲以「三六仔」為首的職業賭場，當場逮捕許姓負責人及賭客共9人，讓周邊居民大讚：「警察動作快，今年終於能清靜過年！」

東港警分局日前接獲檢舉，指稱五房村內某檳榔攤入夜後人員出入複雜，疑似掛羊頭賣狗肉，暗中經營職業賭場。分局督察組獲報後不敢掉以輕心，立即組成專案小組展開長時間佈線蒐證，發現該處以檳榔攤作為掩護，實則吸引不少賭客聚集廝殺，喧嘩聲嚴重影響社區安寧。

廣告 廣告

眼見時機成熟，專案小組於7日上午11時許持屏東地方法院核發之搜索票直搗黃龍。警力現身時，賭客正玩得興起，現場一見警方衝入，眾人頓時驚慌失措。警方當場制伏以許嫌為首的賭博團體，連同賭客共帶回9人，並查扣骰盅、骰子、撲克牌及賭資等關鍵證物。訊後全案依刑法賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

東港警分局長高志正強調，農曆年節是家團圓的日子，絕不容許非法賭博行為滋擾社會秩序。警方將持續落實「屏安護民」政策，針對轄內治安熱點加強巡守，並啟動強力掃蕩。他也呼籲民眾切勿沾染賭博惡習，若發現社區有可疑不法情事，應立即報警，警方定會戮力以赴查緝到底，守護鄉親安居樂業環境。

【看原文連結】

更多自由時報報導

雄警查獲「象棋肉龜」賭場 「老人團」最高齡78歲、賭資逾百萬

撿走家扶小姊弟禮券花用被炎上 南警：3人已到案說明

鍾文智一走了之司法警界餘波盪漾！2法官下馬被懲 4警送辦2收押2交保

高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆

