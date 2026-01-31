屏東縣政府於屏東縣青少年中心舉辦共生行動成果分享，成果展集結縣內十個參與的社區，展覽自即日起至二月二十四日，邀請民眾走進展場，感受屏東溫暖日常。

縣府社會處表示，近年持續推動「共生社區相關計畫」，鼓勵社區從自身條件與實際需求出發，結合在地特色、居民專長與情感連結，發展多元、貼近生活的高齡照護與社區互助模式，讓長輩能在熟悉的環境中安心生活，也促進不同世代間的理解與支持。

本次成果展透過影像紀錄、文字敘事與實體成果展示，分享各社區如何從一頓共食、一場陪伴等微小行動開始，逐步累積信任、凝聚情感，建立彼此支持、互助共好的生活網絡。

萬丹鄉社中社區高齡九十歲奶奶，去年參加戲劇工作坊時，表演老師邀請長輩分享與「香腸」相關的童年回憶，她說，「細漢的時陣，每年十一月十五日神明生日，阿爸都會灌香腸，我很懷念，也很想阿爸。」劇團老師將這段故事融入劇碼中，讓珍貴記憶得以溫暖延續。

縣府指出，希望民眾透過參觀，感受到社區在日常生活中展現的韌性與創新能量，也讓「共生」成為巷弄、家庭與居民日常中的溫暖行動。