屏市元旦升旗健走逾萬人爆棚迎新年 擬原案發放保溫瓶滿足民眾期待

▲屏東市元旦升旗健走，逾萬人齊步迎新年。

屏東市公所於1日清晨6點30分舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，天色未亮，便吸引逾萬人齊聚；由於參加人數爆棚，原準備一萬二千份的保溫瓶不敷發放，市公所緊急補送毛巾兌換券，不過，市公所事後研議還是以兌換原宣導品保溫瓶為主，以滿足民眾的期待。

元旦升旗典禮由屏東市後備軍人輔導中心太鼓隊帶來氣勢磅礡的開場演出，震撼鼓聲響徹清晨天際，為活動揭開序幕。隨後，由亮麗青春的屏東女中儀隊同學擔任護旗與升旗手，為典禮增添了一份莊重與濃厚的儀式氛圍。

升旗典禮圓滿完成後，市長周佳琪、市民代表會主席林淑香及與會貴賓共同鳴槍，正式啟動全長約4公里的健行活動。路線自台糖街市公所出發，沿途行經台糖三街、廣東南路、民生路、工業路、工業四路、工業六路，折返縣民公園3號入口後再回到市公所，動線順暢且兼具運動與休閒功能，還有許多民眾穿著國旗裝參加，展現新年的活力。

屏東市公所表示，於多個路段發送限量兌換券，參與民眾依規定完成健行路線，並於指定站點集滿章戳，即可兌換容量500毫升的保溫瓶一支，公所團隊也與現場發放「駿馬迎春好運來」春聯，提前向民眾賀新春。

李姓民眾表示，能在新年第一天與家人、朋友一同參與升旗與健走活動別具意義，不僅為新年留下美好回憶，也能將象徵祝福的保溫瓶留作紀念，寓意新的一年幸福長存、溫暖隨行。

市長周佳琪表示，舉辦元旦升旗典禮與健走活動，期盼透過全民齊聚、共同仰望國旗冉冉升起、齊聲高唱國歌的莊嚴時刻，凝聚市民的愛國情懷與對家鄉的認同。同時，藉由健走活動推廣規律運動的重要性，鼓勵市民培養健康生活習慣，並促進家庭情感交流與社會凝聚力，攜手迎向健康、幸福、充滿希望的新一年。

另外，由於參加人數爆棚，原準備一萬二千份的保溫瓶，不敷發放，市公所緊急補送三千張毛巾兌換券；但為了滿足民眾的期待，公所研議仍以兌換原宣導品保溫瓶為主，兌換期限再另行公告。