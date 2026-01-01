屏市元旦升旗健走 逾萬人迎新年

屏東市公所於昨（一）日清晨六時三十分舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，天色未亮，便吸引逾萬人齊聚；因參加人數爆棚，原準備一萬二千份的保溫瓶，不敷發放，市公所緊急補發毛巾兌換券，不過，市公所研議還是以兌換原宣導品保溫瓶為主，以滿足民眾的期待。

元旦升旗典禮由屏東市後備軍人輔導中心太鼓隊帶來氣勢磅礡的開場演出，震撼鼓聲響徹清晨天際，為活動揭開序幕。隨後，由亮麗青春的屏東女中儀隊擔任護旗與升旗手，為典禮增添莊重的儀式氛圍。

廣告 廣告

接著，由市長周佳琪、市民代表會主席林淑香及與會貴賓共同鳴槍，正式啟動全長約四公里的健行活動，動線順暢且兼具運動與休閒功能，還有許多民眾穿著國旗裝參加，展現新年活力。

市長周佳琪表示，舉辦元旦升旗典禮與健走活動，期盼透過全民齊聚、凝聚市民的愛國情懷與對家鄉的認同，同時推廣規律運動，鼓勵市民培養健康生活習慣，攜手迎向健康、幸福、充滿希望的新一年。

對於活動規劃完成章戳收集即可兌換保溫瓶不敷使用一事，市公所表示，因參加人數踴躍，超過一萬兩千人，緊急補送三千張毛巾兌換券，但為了滿足民眾的期待，公所事後研議仍以兌換原宣導品保溫瓶為主，兌換期限再另行公告。