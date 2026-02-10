屏市新春晚會暨市集 2/15登場

屏東市新春晚會暨市集活動十五日登場，打造專屬屏東的春節歡樂派對。

▲屏東市新春晚會暨市集活動十五日登場，打造專屬屏東的春節歡樂派對。

屏東市一一五年新春晚會暨市集活動，將於十五日起一連六天登場，打造專屬屏東的春節歡樂派對，邀請民眾熱鬧迎新年！

屏東市公所的這項新春晚會暨市集活動，今年在仁愛路展開；重頭戲的十五日晚間七時至九時三十分開幕晚會，邀請人氣天團玖壹壹、台語歌后張秀卿、饒舌歌手阿跨面、新生代創作歌手芮鯊，以及青春活力滿點的WING STARS台鋼雄鷹啦啦隊輪番登台。

廣告 廣告

卡司陣容星光熠熠，多元曲風接力演出，從經典台語、流行音樂到動感舞蹈一次滿足，帶領現場民眾在音樂中，感受濃濃年節喜氣與屏東的熱情活力。

新春福氣市集，則自十六日一路熱鬧到二十日，每天中午十二時至晚間十時，集結屏東在地特色美食、精選伴手禮及創意手作小物，並規劃優質美食區與遊戲歡樂區，讓民眾邊逛、邊吃、邊玩，無論大朋友或小朋友都能盡興而歸，感受滿滿年味與幸福感。

會場特別打造深受親子喜愛的主題投幣式遊具，集結藍色直升機、夢幻獨角獸木馬、造型香蕉船、兒童空氣炮等人氣設施，宛如一座充滿童趣的樂園。

另外，活動期間的每天下午三時至五時及晚間六時三十分至九時三十分時段，更安排不同主題的街頭藝人演出，包括小丑氣球秀、夢幻泡泡秀及奇幻魔術秀等精彩節目，驚喜不間斷，讓民眾留下溫馨又難忘的春節回憶。

屏東市長周佳琪表示，希望打造一個讓民眾放慢腳步、盡情享受的年節空間，誠摯邀請全國遊客來屏東走春，感受最有年味的熱鬧氛圍；更多活動詳情可上屏東市公所官方臉書粉絲專頁。