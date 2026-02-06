屏市歸園第三納骨塔上樑，打造優質追思空間。（屏東市公所提供）

記者毛莉／屏東報導

屏東市歸園第三納骨塔工程6日舉行上樑典禮，由屏東市長周佳琪率領市公所主管備香案、祭品進行祈福儀式，祝禱工程順利推進、如期完工。周佳琪表示，上樑象徵建築主體結構完成，依民間習俗代表工程邁入重要里程碑，也期許後續細部工程能順利銜接，朝今年完工、啟用目標前進。

周佳琪指出，歸園新建第三納骨塔共三層,建築總面積共1,658平方公尺，環境寬敞明亮、整潔清幽。因應近年納骨櫃位需求增加，市公所規劃第三納骨塔，採綠建築設計，總經費新臺幣1億2,670萬元，工期550日曆天，完工後預計可新增納骨櫃位2萬2,228個及神主牌位5,238座，建構完善安奉空間，讓市民有更清淨的追思場域。

屏東市公所近年持續推動殯葬業務精進與改革，除完成歸園周邊空地綠化工程、建置光電停車場外，也同步強化殯儀館各項設施與服務品質，包括加強火化爐具維修保養，維持設備妥善率，以因應民眾使用需求；同時於殯儀館園區規劃設置環保庫錢爐，改善露天燃燒庫錢所衍生之空氣污染問題，兼顧祭祀需求與環境保護。

在數位服務方面，市公所已建置完整殯葬資訊管理系統，提供線上預約火化、即時火化進程查詢、歸園納骨櫃空位查詢、祖先納骨櫃位置查詢及線上追思等功能，透過數位化流程簡化行政作業，提升治喪期間的便利性與服務效率。

周佳琪強調，歸園為屏東市重要殯葬園區，未來將持續進行既有建物與設施的修繕優化，並以歸園園區為核心，便利後續祭祖與追思，為市民打造更完善、友善且具尊嚴的殯葬環境。