屏市男子駕車疑精神不濟 機場南路彎道自撞波及3車
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市機場南路今(3)日凌晨發生一起交通事故，一部黑色轎車疑似不原因自撞，波及停在路邊的3部車輛，涉嫌肇事的37歲楊姓男子事發後一度離開現場，1小時後返回，向警方表示為駕駛，經調閱監視影像確認為其肇事，初步研判可能精神不濟所致。
事發在今(3)日凌晨4時許，事發地點位於彎道處，黑色轎車發生嚴重撞擊後，警方、消防據報抵達現場，只見黑車車頭嚴重毀損，打橫停在路中，路邊停放的汽車、小貨車等約3部也受到波及受損，但經四處搜尋，並未發現有人受困。大約1小時後，一名男子返回現場自稱為駕駛。
屏東警分局說明，獲報即派員處置，經調閱周邊道路監視器，掌握肇事駕駛離開現場的動向，原來駕車男子是先返家處理傷勢，接著主動返回現場說明。依相關影像及事證比對，確認其為肇事自小客車駕駛。經實施檢測，無酒、毒駕情事，初步研判為精神不濟所致，全案已依法處理。
警方也呼籲，駕駛人應留意自身精神狀況，切勿疲勞駕駛；若發生事故，應留於現場報警處置並配合調查，以維護當事人權益。至於本案駕駛人，於肇事當下先行離去，雖事後主動返回現場，其行為是否構成行政違規，仍須待事故處理人員進一步分析研判。
警方說明，若經認定其當下行為確實違反《道路交通管理處罰條例》第 62條規定，屬「肇事後未依規定處置」的行政違規事實，依法得處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰，嚴重者並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。
