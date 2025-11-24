屏市自籌經費 明年路燈全換LED

屏東市公所響應環保節能趨勢，自籌8480萬元要將全市剩餘的8000多盞鈉氣燈換成LED燈，並把全市總共1.6萬盞路燈編號，以便日後報修。（謝佳潾攝）

屏東市公所響應環保節能趨勢，自籌8480萬元要將全市剩餘的8000多盞鈉氣燈換成LED燈，並把全市總共1.6萬盞路燈編號，以便日後報修不用再勞煩里長帶路，預計明年底前全面汰舊換新，屆時每年路燈電費約可省下500萬元。

屏東市公所養護課表示，屏東市共有1萬6000盞路燈，早年都是水銀燈、鈉氣燈，直至民國105年中央推出日落計畫，公所爭取到經費才陸續把所有水銀燈及部分鈉氣燈換成LED，目前全市有一半路燈已更換，但仍有8000多盞是鈉氣燈。

廣告 廣告

為此，市公所決定編列預算8480萬元，把剩餘鈉氣燈全面換成LED燈，且將順勢編號，建立「路燈名牌」資料庫，以便日後報修。養護課長張裕明說，目前屏東市路燈都沒有編號，所以報修時幾乎都靠里長帶路，多有不便，但編號後，工程人員就可迅速又準確地知道位置。

屏東市長周佳琪說，這項路燈工程原計要花3年執行，但在財政許可的評估下決定縮短工程，預計明年底就能完工，這項工程也是響應環保節能政策，目前公所每年路燈電費約2500萬元，待全面汰舊換新後，預估每年可省下500萬元。

周佳琪進一步表示，市公所編列的8480萬元預算，全是公所自籌款，將於27日送市民代表會審議，相信可以獲得市代們支持。

對此，市民代表傅建雄非常肯定公所作為，他說，LED燈不僅節能省電，壽命也比較長，相較鈉氣燈1.5萬至2.4萬小時的壽命，LED燈可達5萬至10萬小時，加上照明也較無死角，對市民來說非常重要，很期待公所全新點亮屏東市，照亮市容。