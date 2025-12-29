屏市舉行元旦升旗典禮暨健走活動

屏東市每年盛事的「元旦升旗典禮暨健走活動」，將於六時三十分在市公所前廣場舉行；民眾完成全程健走，可憑券兌領保溫瓶紀念品，歡迎市民以熱情迎接嶄新的二○二六年。

屏東市公所表示，元旦升旗典禮的開場，特別邀請屏東市後備軍人服務協會太鼓隊帶來精彩表演，憲兵指揮部屏東憲兵隊負責護旗並擔任升旗手，為活動增添莊重與儀式感。

升旗典禮結束後，由屏東市長周佳琪、市民代表會主席林淑香及與會貴賓共同鳴槍，啟動全程約四公里的健行活動。參與者需於「鳴槍後」在「起走點領取兌換券」、抵達「中點站」在兌換券上加「蓋戳章」，完成全程健走後「憑券兌領」紀念品保溫瓶一支；紀念品限量，兌送完即止，鼓勵民眾確實走完全程，體驗健走的健康與喜樂。

周佳琪指出，元旦升旗典禮暨健行活動，希望激發市民的愛國情懷與鄉土意識，同時讓健走活動凝聚家庭與社會力量，還能為國家的健康發展貢獻力量。活動全程免費、免報名，開放自由參加，歡迎市民朋友全家大小共襄盛舉，以熱情迎接嶄新的二○二六年。屏東市公所提醒，為了方便參與民眾到場，台糖三街設有停車場，建議於清晨六時三十分前從廣東南路轉入台糖三街進入停車。