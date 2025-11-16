屏市金泉里長當選無效之訴母親敗訴解職 女兒勝訴續任

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市22屆金泉里長選舉，前里長莊美香因幽靈人口案被判當選無效解職，補選時莊美香之女洪妙旻代母出征，再度贏得選舉當選里長，落選人林凱駖認為，選舉仍有幽靈人口投票，提出當選無效之訴，屏東地方法院民事庭審結，駁回當選無效之訴，全案仍可上訴。

林凱駖主張，莊美香為洪妙旻之母，為屏東市金泉里前任里長，明知有虛偽遷徙戶籍，取得選舉投票權妨害投票正確性，仍參與里長補選投票，均涉觸犯刑法妨害投票罪名，因此提起當選無效之訴，聲明屏東市金泉里第22屆里長補選公告之當選人洪妙旻當選無效。

法官審理時傳訊了8名疑似幽靈人口，有人說是為了收信方便，有人說設在該處已6、7年或者其他理由，並沒有為了洪妙旻補選里長而遷移，雖然莊美香和洪妙旻為母女關係，但二人為獨立個體，不能說莊美香當選無效就擴及其女，而遷徙戶籍時這些人並無法預料洪妙旻要參加里長補選，因此不認定為幽靈人口妨害投票，因此駁回當選無效之訴，全案仍可上訴。

屏市民族夜市就在金泉里內。(記者葉永騫攝)

