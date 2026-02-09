Qooah

屏幕更大，性能更強！HUAWEI Pura X2 曝光，闊比例大摺疊

Marco

文章來源：Qooah.com

博主 @體驗more 爆料，表示 HUAWEI Pura X2 可能會是首部「闊大摺」，是一款闊比例屏幕的大折疊機型，屏幕尺寸要比前代更大。

據透露， HUAWEI Pura X2 的內屏為 7.69吋 WQHD+，外屏為 5.5吋。預計內屏的比例和上代一樣，為 16:10 的寬比例，顯示比例接近平板，在觀影、瀏覽等場景下的實際顯示面積更大。 HUAWEI Pura X2 更大的內屏可以展示更多內容，更大的外屏也會更加實用。

廣告

規格方面， HUAWEI Pura X2 的核心將會升級為麒麟9030 處理器，是 HUAWEI Mate 80系列同款，是全新的9核心架構，性能得到大幅提升。

拍攝方面，預計 HUAWEI Pura X2 會配備紅楓四鏡系統，其中的長焦配置會有明顯的提升。

Samsung 新摺硬拚 iPhone Fold，Galaxy Wide Fold 寬摺疊手機曝光

結合多方的爆料，iPhone 首款摺疊屏機型與 HUAWEI Pura X2 的方案類似，會在今年9月發佈。Samsung 也在計劃進軍該細分領域，採用闊摺疊+正常比例屏幕方案。

iPhone Fold 機模型再次曝光，外屏小巧如mini，打開如 iPad mini

隨著摺疊屏技術的發展，相關裝置的品類越來越多，普及率逐漸提升。未來摺疊屏裝置市場競爭會更加的激烈，屆時誰勝誰負，敬請期待。

 

其他人也在看

快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％

快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％

上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前5則留言

經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級

2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。

中時新聞網 ・ 9 小時前23則留言
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗　醫搖頭：要刮颱風才有用

阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗　醫搖頭：要刮颱風才有用

日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。

鏡報 ・ 20 小時前81則留言
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...

CTWANT ・ 22 小時前59則留言
蔡幸娟女兒才剛爆紅 突宣布「要離開一陣子」原因曝光

蔡幸娟女兒才剛爆紅 突宣布「要離開一陣子」原因曝光

歌手蔡幸娟的女兒「蛋蛋」以Amanda之名在Threads爆紅，兩個月粉絲暴漲八萬人，但她卻在星二代的身分曝光後，突然宣布「要離開脆（Threads）一陣子了」。

許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前21則留言
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應

「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應

政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。

民視 ・ 19 小時前209則留言
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光

春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光

氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前4則留言
獨家／櫻桃自由來臨？！醫喊「出現1味道」快丟掉：細菌、黴菌已滋生

獨家／櫻桃自由來臨？！醫喊「出現1味道」快丟掉：細菌、黴菌已滋生

近來市場可見櫻桃蹤影，價格也較為親民，但有民眾發現，在賣場買的智利櫻桃竟然是苦味，醫師楊振昌對此表示，新鮮櫻桃可能偏酸，中、後期櫻桃的口感偏甜，「但若達苦味，應是已過熟或保存不當所致，恐已有細菌、黴菌滋生，最好別再食用，以免危害健康。」

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前4則留言
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」

李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」

中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前527則留言
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案　專家揭致命關鍵

聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案　專家揭致命關鍵

（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]

引新聞 ・ 14 小時前27則留言
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障　卡關1小時慘況曝光

行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障　卡關1小時慘況曝光

即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前17則留言
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命　醫示警：長期吃恐失智

「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命　醫示警：長期吃恐失智

水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。

三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前7則留言
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」　下波冷空氣這天報到

寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」　下波冷空氣這天報到

今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1則留言
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？

江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？

立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......

風傳媒 ・ 1 天前316則留言
除夕起變天！2波冷空氣南下　北部、東部轉陰雨

除夕起變天！2波冷空氣南下　北部、東部轉陰雨

春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。

中天新聞網 ・ 18 小時前3則留言
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼

1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼

今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前發表留言
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野　新台幣暴衝重傷出口命脈

匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野　新台幣暴衝重傷出口命脈

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...

FTNN新聞網 ・ 20 小時前30則留言
台股封關在即！　專家：可以低接11類股抱著過年

台股封關在即！　專家：可以低接11類股抱著過年

台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。

中天新聞網 ・ 1 天前21則留言
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼

「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼

[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...

今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前424則留言
過年熱量炸彈！沙琪瑪=3/4碗飯 營養師推「1零食」：降血脂又護心血管

過年熱量炸彈！沙琪瑪=3/4碗飯 營養師推「1零食」：降血脂又護心血管

過年零食一口接一口，卻可能在不知不覺中吃下大量熱量。營養師高敏敏提醒民眾別小看年節常見的小零嘴，吃進去的熱量不容忽視，例如40公克的沙琪瑪，熱量約199大卡，等於吃了約3/4碗飯。另外，她相對偏好年節食品「烏魚子」，雖然屬於中脂食物，不過適量品嘗有助於調節血脂、保護心血管。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前3則留言