屏推形象影片 探索1%旅人溫度與感性

屏東縣政府最新推出年度形象影片「走進屏東，成為1%的旅人」，以「深度旅遊」為核心，邀請旅遊達人工頭堅與人氣藝人蔡瑞雪攜手走訪屏東，以資深熟年、年輕清新二種不同視角詮釋在屏東「1%旅人」的獨特旅行。

「慢，帶來的貼心、細膩、精緻與溫柔，正是屏東觀光的最大優勢。」縣長周春米表示，縣府過去推出的「屏東多向度」等形象影片，屢獲國際大獎肯定，這次形象影片則傳達慢下來「細細品嚐」的韻味，「或許只有1%選擇，更能讓旅程真正走進心裡」。

縣府傳播暨國際事務處指出，這支新形象影片將概念深化為「#屏東感性」，以「1%的旅行選擇」為主題，將屏東的「慢、深、人情味」轉化為地方美學，探索日常生活中微小的「1%」確幸，在屏東重新找回旅行的意義。

影片拍攝橫跨屏東的山、海與聚落，從屏北的勝利星村、到屏中地區的枋寮藍皮意象館，再到恆春半島的鵝鑾鼻星空等，經由自然光影、真實人情與生活片段，展現屏東的溫度與感性。

工頭堅在片中說道：「我走過很多地方，但真正能讓人停下來的，只有那少數的1%。」；蔡瑞雪也分享：「來到這裡，才知道『慢』，是一種選擇。」