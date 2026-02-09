屏東「曖曖在海邊」2/14情人節點燈 7座史努比藝術作品、5處充氣裝置藝術、交通資訊一次看！

為迎接西洋情人節，屏東漁港將迎來深受喜愛的《花生漫畫》角色藝術裝置。屏東縣政府去年成功打造情人節品牌活動「曖曖在海邊」，今年浪漫再升級，首次與全球知名漫畫合作，邀請史努比與好友們現身漁港，於2月14日正式點燈，展期至3月14日，一起夜遊漁港，感受屏東海岸的甜蜜藝術氛圍。

（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）

屏東「瞹瞹在海邊」活動

迎接2/14西洋情人節，屏東縣政府「瞹瞹在海邊」活動首次與全球知名漫畫合作，邀請史努比與好友們現身七座漁港，以「甜蜜綻放」為主題，漁港將化身為繽紛甜點樂園。甜甜圈、糖果、棒棒糖與夢幻甜點籠在光影中綻放，成為療癒又浪漫的夜間藝術展場。

廣告 廣告

◆燈區活動：七座屏東沿海漁港（林邊水利村、枋寮漁港、枋山楓港、後灣漁港、紅柴坑、山海漁港、琉球新漁港）裝置浪漫燈飾與藝術裝置

活動日期：2月14日至3月14日止

燈飾展示時間：全天候開放，展品夜間點燈至22:00止（視氣候因素彈性調整）

◆情人節演唱會：

活動日期：3月14日15:00～21:00

活動地點：枋寮漁港臨海廣場

◆更多資訊：「屏東縣政府文化處」官方臉書

◆交通資訊：

◎大眾運輸：

枋寮火車站步行約15分鐘

枋寮火車站轉搭737枋寮西線小黃公車或738枋寮東線小黃公車 ，於枋寮醫院下車後步行約7～10分鐘抵達枋寮漁港 （*公車路線與班次可能因假日或時刻調整，建議出發前查詢確認）

◎自行開車：國道3號→南州交流道下→接台1線（往枋寮／楓港方向）→行經枋寮市區後，依指標轉入保生路／漁港路→抵達枋寮漁港

山海漁港—甜甜圈與查理．布朗（圖片來源：屏東縣政府文化處）

7座漁港夜間藝術展場

今年活動主題為「甜蜜綻放」，將漁港化身為繽紛甜點樂園。甜甜圈、糖果、棒棒糖與夢幻甜點籠在光影中綻放，讓七座漁港成為療癒又浪漫的夜間藝術展場，包括林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島的後灣、紅柴坑、山海，以及小琉球的琉球新漁港。每處皆以在地場域為背景，融入藝術創意，呈現滿載幸福的甜味。

枋寮漁港： 甜甜圈與史努比，作品以流線糖霜與史努比自在地伸展身體，呈現恬靜時刻的快樂氛圍。

山海漁港： 甜甜圈與查理．布朗，作品為查理布朗悠閒躺臥，象徵情人之間的歲月靜好。

紅柴坑漁港： 甜甜圈與露西，作品為露西趴在甜甜圈上享受海風，傳遞愛情中的療癒感。

後灣漁港： 甜蜜史努比，作品為糖果點綴的史努比狗屋喚起甜美回憶，散發戀愛般的浪漫氛圍。

琉球新漁港： 甜甜圈與糊塗塌客，作品為6米高的巨型裝置，以愛心形甜甜圈造型，象徵甜蜜愛情，療癒的糊塗塌客陪伴其上，吸睛度十足。

林邊水利村漁港： 透過象徵能量流動的管線打造夢幻糖果輸送管道，滿布巨型拐杖糖、棒棒糖與糖果裝置，營造甜蜜氛圍。

枋山楓港漁港：以甜點籠架為靈感，並以巨型玫瑰與蝴蝶點綴，呈現宛如童話般的海邊景象。

紅柴坑漁港—甜甜圈與露西（圖片來源：屏東縣政府文化處）

琉球新漁港—甜甜圈與糊塗塌客（圖片來源：屏東縣政府文化處）

5處充氣裝置藝術

五處充氣裝置藝術為兩位國際藝術家創作作品，包含韓國藝術家金載容（Jae Yong Kim）的甜甜圈系列融入花生漫畫角色，喚起觀展者的甜美感以及日本藝術家渡邊理（Osamu Watanabe）擅長的「仿真奶油藝術」甜點雕塑，為作品注入獨特風格，更增添內心深處對甜美回憶與幸福時刻的情感連結。

打卡合照抽獎活動

漁港燈區每日亮燈時間為下午17:00至晚間22:00，活動期間於任一漁港與裝置藝術合照，並於3月12日晚間20:00前上傳至「屏東縣政府文化處」官方臉書指定貼文，即可參加抽獎。幸福大獎為價值萬元的情人節對鍊，將於3月14日白色情人節公布幸運得主，當晚18:00起於枋寮漁港舉辦情人節演唱會，邀請知名歌手輪番獻唱，度過浪漫又難忘的夜晚。

屏東「曖曖在海邊」2/14情人節登場（圖片來源：屏東縣政府文化處）

資料來源：屏東縣政府文化處

資料整理：Vinge

👉 想看更多好吃好玩推薦歡迎加入粉絲團！