屏東三地門景觀餐廳推薦原民美食駐唱咖啡廳

圖片由風刮地．秋月的店提供

當您想逃離城市的吵鬧，找個地方好好吃飯、吹風、看風景時，屏東三地門就是好選擇。屏東三地門景觀餐廳推薦品牌「風刮地．秋月的店」，以「用餐感受原民生活」的精神，打造別具排灣族特色的景觀咖啡廳，除了供應排灣族風味美食，更於店內設置原民工藝品寄售點、邀請在地青年樂手駐唱，並不定期舉辦藝文展演，成為許多旅客的口袋名單。

風刮地．秋月的店前身為創辦人秋月的私人住宅與工作室，因隘寮溪的嵐風、室內藝術氣息與安靜氛圍吸引不少旅客，好客的秋月習慣為來訪的陌生人沖上一杯咖啡，陪他們聊聊天。為了能讓更多旅客自在地享受這片山景與藝術，秋月決定在2003年正式成立咖啡館，期盼人們在藝術、音樂、咖啡及美食的薰陶下，留住三地門的美好回憶。

經歷多年的調整，店內餐飲從咖啡、花茶、泡麵，轉變為簡餐、合菜，再到如今的個人套餐，皆是為了讓旅客能「靜享美好山嵐時刻」，即便觀光人潮受疫情影響起伏，秋月依舊保持著品牌理念，不斷調整營運方針，因此成為屏東三地門景觀餐廳推薦品牌。

「原民文化美學Ｘ屏東自然景觀Ｘ在地食材創意料理」為風刮地．秋月的店核心理念，他們主打「用餐即是文化體驗」，與在地小農、漁民與手作職人合作，將排灣族文化、美學、地景與飲食串聯，運用山林環境與在地食材，打造三地門排灣族風格的特色咖啡廳，並推出小火鍋、披薩、咖啡、甜點點心等創新風味餐點。

風刮地．秋月的店長期支持在地青年樂手，固定在每週五、六、日舉辦駐唱音樂之夜，同時也開放空間給藝文展演、原民音樂表演、手作展覽，協助在地藝術家獲得更多曝光機會，旅客除了品嚐美食，也能透過各種活動認識原民文化，使品牌在屏東三地門景觀餐廳推薦名單中嶄露頭角。

風刮地．秋月的店擁有藝術、美食、原民文化與山景交織而成的獨特魅力，成為許多旅客心目中的屏東三地門景觀餐廳推薦品牌，若您想暫時逃離城市喧囂，品嚐排灣族美食、享受駐唱歌手的悅音，現在就點選以下連結，讓山風與歌聲陪您度過美好假日。

更多屏東三地門景觀餐廳推薦資訊請洽以下連結：

店家品牌名：風刮地．秋月的店

聯絡電話：08-7991524

地址：屏東縣三地門鄉中正路二段150號

營業時間：

星期一～三11:00-18:30

星期五～日11:00-23:00

星期四休息日

FB：https://rink.cc/5fnhf

IG：https://rink.cc/pd6el

以上資訊由風刮地．秋月的店提供