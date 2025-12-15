屏東三地門鄉口社村衛生室重建啟用 原鄉醫療照護新亮點

屏東縣長周春米（中）參加三地門鄉口社村衛生室揭牌啟用儀式。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣三地門鄉口社村衛生室重建工程，十五日揭牌啟用；縣長周春米期盼全新的衛生室能為族人提供安全、友善且舒適的就醫空間，成為守護部落健康的重要據點。

屏東縣府為深耕原鄉醫療服務，提供部落族人更優質、可近性的就醫環境，自籌經費一千兩百餘萬元，並向衛福部爭取補助經費五百五十八萬元，總計投入約一千七百七十三萬元，辦理三地門鄉口社村衛生室重建工程。

周春米表示，原鄉醫療照護一直是縣府施政的重要一環，口社村衛生室自民國六十四年興建以來，已服務部落族人數十年，但建物老舊、空間狹小，難以因應現代醫療需求。

周春米說，三地門鄉口社村衛生室歷時一年六個月完成重建，全新外觀融合在地文化意象，展現部落特色，內部空間全面升級，象徵縣府對口社村族人健康的長期承諾。

周春米強調，近年極端氣候頻繁，今年兩次颱風也對口社村造成不小衝擊，縣府團隊將持續全力爭取重建當地重要交通要道的口社大橋，提升部落整體安全與生活便利性。

衛生局長張秀君指出，新建口社村衛生室在規劃階段，即充分納入部落需求，基地面積擴大至一百二十七坪，除提供巡迴醫療、預防接種等基礎醫療服務外，同時導入遠距醫療系統，推動整合性篩檢、慢性病管理與健康促進活動，實質縮短城鄉醫療差距，落實健康平權。