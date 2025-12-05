屏東三大活動 聖誕節、南門光雕與半島海風



恆春南門光雕展演

【旅遊經 洪書瑱報導】



屏東在冬季，因暖陽而讓人溫暖，「屏」招手邀請民眾到南台灣，來場冬日遊！推薦三場活動，包括：冬季盛事「2025屏東聖誕節」，今年以「聖誕村」為主題，打造14組夢幻燈飾，在屏東公園浪漫揭幕外，璀璨燈海讓百年屏東公園彷彿一秒穿越成童話般的聖誕村，沉浸在幸福的節慶氛圍中，除此之外，恆春古城南門光雕展演為呼應恆春建城150週年，以「恆春夜未眠，一百五十夢」為題，於明(6)日點亮古城，也不要錯過「半島海風」！

一、屏東聖誕節

屏東聖誕村





是南台灣歲末最大盛事，去年吸引超過百萬民眾參與，今年聖誕節燈飾將一路亮到明（2026）年1月4日止，民眾可至屏東感受「專屬南國的浪漫」。今年活動延續雙主燈設計，屏東火車站前打造「星願聖誕樹」，讓旅客一下車就被聖誕氣息包圍；屏東公園內的「聖誕派對」隨音樂轉動發光，周邊中華路、第一銀行屏東分行與火車站周邊也化身璀璨的「星光大道」與「金色大道」，整座城市充滿冬日浪漫氛圍。



今年燈區以巨型鹿角拱門迎賓，象徵節慶祝福；「極光之心」、「精靈之塔」、「光之森林」、「北國雪屋」、「聖誕大道」、「生命樹」等14組燈飾在每晚17:30至22:00點燈，打造宛如置身異國的聖誕奇幻旅程。其中每周假日限定的「浪漫下雪秀」讓民眾在南國看見飄雪奇景，「歡樂遊行派對」則有聖誕老公公不定時派送小禮物，大小朋友都看得笑開懷；服務台每日販售的限定紀念品「聖誕魔法棒」更是吸睛必收，一揮就閃，滿滿童話感。

而且今年特地重現歐洲聖誕市集氛圍，首度推出四間「聖誕小木屋」特色賣店，販售草莓大福、可麗露、法式鹹派、造型甜甜圈、熱可可、熱紅酒、馬林糖等甜點與暖心飲品，園區還貼心設置「聖誕拍貼機」，讓民眾把感動變成永恆的紀念。













二、南門光雕展演：







恆春南門光雕展演



除此之外，為呼應恆春建城150週年，將以光影藝術點亮古城歷史風華，南門在夜晚華麗變身為時光舞台，以合奏（土地的樂章）、 蘭花（春天的筆跡）、月琴（夢的序曲）、原民意象（身體的律動與天空的對話）、落山風（山海之間的氣流）、城牆（時間的眼睛）等六大段落為主題，細細訴說恆春半島的歷史軌跡，跨域音樂搭配大型光雕投影，打造沉浸式觀賞體驗。南門光雕展演於明(6)日晚間正式啟動，於週六、日晚間6時至10時，一次展演30分鐘，邀請民眾一同感受古城的文化流動與壯麗璀璨。







恆春南門光雕展演搶先亮相

三、屏東風域祭—「半島海風」

：







屏東風域祭—「半島海風」於明(6)日至7日，將於牡丹鄉旭海旅遊資訊站登場。活動結合旭海－觀音鼻自然保留區(阿塱壹古道)、海岸風情與文化地景與在地風味市集，將帶領民眾走進臺灣東南海岸的盡頭，從旭海旅遊資訊站啟程，穿越沙灘與草原，走入一條腳步與風聲交織的朝聖路徑！

半島海風將串聯傳統海洋文化，包括：旭海海祭場域、旭海沙灘、旭海草原、海廢行動點位與舊名瑪查蘭（macaren）的牡丹灣，完整收攏旭海的自然面貌與人文脈絡。除了半島遍路旅遊行程，「追風定向尋寶」也規劃三項極具在地感與創造力的免費體驗活動，邀請大家透過手作、行動與記憶，將這片土地轉化為生活的一部分。在「海色流動」工作坊中，旅人將藍染布袋，捕捉海浪與陽光的交會痕跡；「浪花記憶」則以熱縮片畫出心中的旭海意象，留下屬於自己的吊飾紀念；而「海洋行動」則化身為環保實踐場，只要撿拾500克海廢，便能兌換限定小禮，還有機會抽中超可愛數量限定「有隻兔子」IP公仔娃娃。















以上圖片：屏東縣政府提供



