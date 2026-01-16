屏東不斷電潮州春節市集 特1區34萬元標出創新高

（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東潮州春節市集主打120小時不斷電，每年吸引數十萬人前往。特區今天開標，在地的娃娃機業者以新台幣34萬元標下特1區，標金創新高；套圈圈業者標到7個特區，準備搶春節商機。

潮州春節市集每每舉辦，讓潮州鎮宛若不夜城。今年市集從除夕到初五凌晨，主打120個小時不斷電，清水南路、華興路、愛河路、民生路劃設為行人徒步區，沿路均設有攤位，攤商類型包羅萬象，除夜市常見的小吃美食，也有娛樂活動，讓民眾逛好逛滿。今天舉行特區47個位置開標。

潮州鎮公所主秘王建元接受媒體聯訪表示，今年特區共有600件投標，比去年多出110件，特1區以34萬元標出，金額再創新高，特區總得標金額約578萬元，比去年增加27.5%。

王建元表示，去年春節市集舉辦期間，曾創下周邊20處停車場爆滿狀況，買氣相當高；另外，還有363個一般區位置供民眾登記，其中121個位置保留給潮州在籍民眾，將於27日進行抽籤。

得標特1區的趙姓業者說，自己是潮州的在地業者，平常在愛國夜市擺夾娃娃機跟賣飲料，今年是第4次投標，終於得標，「心情只有爽而已」；標到7個特區的李姓業者說，自己在經營套圈圈活動，看好市集人氣旺，擺攤期間人潮幾乎沒有斷過，每年都會來投標，今年標到7個位置，準備搶春節商機。（編輯：黃世雅）1150116