屏東九如巴轆公園啟用 承載歷史建菸葉主題遊戲塔
（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東九如鄉巴轆公園經1年整建，今天啟用。公園承載過去菸葉廠記憶，設計菸葉主題遊戲塔，屏東縣長周春米出席並表示，不僅提供孩童遊戲空間，也成為長輩日常散步休憩園區。
九如鄉巴轆公園斥資新台幣1億2000萬元，其中縣府自籌1億元，其餘由中央補助，今天正式啟用，周春米與小朋友們一起開箱3座不同難易度的主題遊戲設施。周春米表示，屏東在推動共融遊戲場路上始終走在最前端，期盼透過共融遊戲場啟用，讓更多孩子在歡笑聲中快樂成長。
周春米致詞提及，巴轆公園是她上任後首座完成規劃、設計，並正式啟用的重要旗艦型共融遊戲場，基地前身為菸葉廠舊址，為延續歷史記憶，園區設計以菸葉廠為意象，並融入在地農作物檸檬元素，將原有滯洪池與步道打造成生態水池，提供小朋友安全且現代共融遊戲空間，也成為長輩日常散步休憩園區。
周春米說，屏北是縣內重要花果天堂，長年來農作物相當具有特色，為全面提升在地鄉親生活品質，針對九如、里港、鹽埔及高樹等鄉鎮進行整體規劃，目前九如已完成旗艦型公園建設，高樹北野公園順利動土，里港聯合辦公室正建設中，後續將規劃興建圖書館、托嬰中心及國民運動中心，完善公共服務機能。
縣府工務處表示，巴轆公園前身為菸葉廠，原設施設備老舊損毀，歷經1年整建工程，以煥然一新的面貌與大家見面，不僅是休閒空間，更承載著當地的歷史人文，設計內容特別保留過去紋理，將「菸葉廠房」意象轉化為具挑戰性的遊具，包含3座不同高度的滑梯，滿足孩子「鑽、滾、爬、躺」的冒險欲望，讓孩子在遊玩過程中也能感受家鄉文化印記。
工務處提及，巴轆公園除特色遊戲場外，內部還設有生態池、步道、滑輪場等多樣設施，全區採無障礙設計，確保銀髮與身障者皆能輕鬆通達。（編輯：黃世雅）1150117
