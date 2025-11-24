屏東九如推新品種「椰柿」 果農曝：有「哈」味

外觀看起來像椰子，果肉卻是橘黃色像柿子，這是屏東九如鄉農會推出新品種「椰柿」（圖／TVBS）

屏東九如鄉農會推出新品種「椰柿」，外觀看起來像椰子，果肉卻是橘黃色像柿子，目前種植的農民不多，味道獨特，種植的果農透露，這椰柿吃起來有種「哈蜜瓜」味道，一顆要價五百元，限量開放民眾預購嘗鮮。

在屏東的果園裡，不同於一般高大的椰子樹，椰柿是生長在矮樹上的水果，每棵樹都能結出多顆果實。這些表皮綠中帶點咖啡色的果實，當顏色變深時就代表已經成熟可以採收了。雖然外觀像是縮小版的椰子，但將椰柿剖開後，內部的橘黃色果肉卻更像柿子或南瓜，與椰子完全不同。

果肉是橘黃色，又像柿子又像南瓜的，有人說口感像土芒果，又像南瓜，吃起來有洋香瓜的味道（圖／TVBS）

許多首次品嘗椰柿的民眾都給予正面評價，有人表示椰柿口感綿密且甜度高，味道像柿子。種植椰柿的果農則描述，這種水果具有哈密瓜的風味，相信會受到台灣民眾的喜愛。不同的品嘗者對椰柿有不同的形容，有人覺得像土芒果，有人認為像南瓜，還有人表示吃起來有洋香瓜的味道，整體而言是一種甜度高、纖維豐富且口感獨特的水果。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，椰柿原產於拉丁美洲，能夠適應亞熱帶氣候，越熱的環境對果實發育越有利，但似乎怕寒流侵襲。目前農會採用預約訂購的方式銷售椰柿，大顆的定價為500元。

綿綿密密的蠻好吃的，沒有吃過，吃起來味道像什麼樣的水果說不出來，還蠻甜的（圖／TVBS）

目前種植椰柿的果農們仍在摸索最佳種植技術。雖然經過五年的種植，現在的結果率良好，能適應屏東炎熱的天氣，但尚未確定能否承受霸王級寒流的考驗。由於產量有限且價格不菲，這款新興水果能否獲得市場認可，仍有待民眾的實際購買反應來驗證。

