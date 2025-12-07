民視新聞／綜合報導

帶你來看看一種新品種的水果，像椰子又像南瓜，屏東引進拉丁美洲的「椰柿」，種了5年終於第一次收成，外觀很像椰子，不過切開來看又像南瓜，吃起來卻像杮子和香瓜，相當特別，不過因為產量少，一顆要價5百元。

樹枝頭上的果實看起來像是椰子，但仔細看它的葉子卻是一大片，不是椰子樹，這到底是什麼東東？

剖開來看，呈現橘黃色的果肉，還有一顆籽，感覺像是南瓜，但它不用煮，可以直接生吃。

像椰子、南瓜、杮子，三種蔬果的綜合體，原來這是來自拉丁美洲的「椰柿」，屏東九女鄉農會從五年前引進，開始試種，最近終於第一次結果收成，一吃驚為天人。

椰杮在台灣仍屬於新興果樹，九如鄉農會目前由兩名果農各種植十棵，也只有兩棵有收成。由於甜度高，成熟時會引來果實蠅，還是得套袋保護。目前已經上市，測試水溫。

屏東九如農會引進「椰柿」 5年首次收成 一顆要價500元

農會表示，椰杮一年四季都能生長，結果的同時還會繼續開花，可說是高產作物，鼓勵農友多多加入，等到市場量到達一定的水平之後，未來價格應該會再低一點。

