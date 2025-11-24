屏東九如農會引進"椰柿"5年首次收成 一顆要價500元

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

帶你來看看一種新品種的水果，長得像椰子又像南瓜，屏東九如鄉農會引進拉丁美洲的「椰柿」，種了五年終於第一次收成，外觀就像椰子，切開來看又像南瓜，而吃起來卻像杮子和香瓜，相當特別，不過因為產量少，一顆要價五百元。

「椰柿」外觀就像椰子，切開來看又像南瓜，而吃起來卻像杮子和香瓜，相當特別。（圖／民視新聞）

樹枝頭上的果實看起來像是椰子，但仔細看它的葉子卻是一大片，不是椰子樹，這到底是什麼東東？剖開來看，呈現橘黃色的果肉，還有一顆籽，感覺像是南瓜，但它不用煮，可以直接生。民眾好奇試吃，「很甜，有點像柿子，哈蜜瓜的味道有一點點。」像椰子、南瓜、杮子，三種蔬果的綜合體，原來這是來自拉丁美洲的「椰柿」，屏東九女鄉農會從五年前引進，開始試種，最近終於第一次結果收成，一吃驚為天人。種植的果農表示，「好吃，口感特殊，口感很接近我們台灣人吃的口味，所以這個在台灣應該發展的前途性很高。」

民眾好奇試吃，覺得口感很像柿子，也有哈蜜瓜的味道。（圖／民視新聞）

九如農會總幹事龔泰文指出，「產量是現在在收了，還有幼果在上面，還會繼續開花，所以一年四季在我們九如這個地方，可以一年四季採果。」杮在台灣仍屬於新興果樹，九如鄉農會目前由兩名果農各種植十棵，也只有兩棵有收成。由於甜度高，成熟時會引來果實蠅，還是得套袋保護。目前已經上市，測試水溫。九如農會總幹事龔泰文表示，「量不多，所以採預約訂購，價格我們是大的一顆五百塊這樣。」「消費者表示，還不錯，很好吃，可是就是它的絲太多，纖維比較多一點。」農會表示，椰杮一年四季都能生長，結果的同時還會繼續開花，可說是高產作物，鼓勵農友多多加入，等到市場量到達一定的水平之後，未來價格應該會再低一點。

