屏東也跟進「營養午餐免費」！約5萬孩子受惠 周春米坦言：不容易但勇於承擔

屏東也跟進營養午餐免費，周春米坦言「不容易」。（翻攝自周春米臉書）

台北市日前宣布營養午餐免費，有多個縣市跟進。屏東縣長周春米也在今（14）日也宣布，「115 學年度開始，屏東縣所屬高國中小，營養午餐全面補助」。

「讓下一代健康成長！這一步，我們必須跨出去」，周春米說，一直深信，營養午餐從來不只是一頓飯，它關係到孩子的健康、學習力，甚至是一生的發展起點。

周春米說，守護下一代，是縣政的核心價值，她必須讓每一個孩子，和其他城市的孩子，都站在同一條健康的起跑線上。她坦言，老實說，全面補助這個決定，對屏東真的不容易，尤其新版《財政收支劃分法》修法後，屏東首當其衝，財政壓力比過去更加沉重。

周春米表示，每一筆支出，背後都是取捨與責任，她和團隊反覆思考、審慎討論，在「守住財政紀律」與「照顧孩子健康」之間，謹慎前行、做出決定，「我知道，這不是一個完全討喜的抉擇，更不是一個輕鬆的決定，但為了孩子的健康與平等權，我們必須勇於承擔」。

周春米表示，縣政不是選擇掌聲最多的路，身為持家的人，要讓屏東這個家，走得穩、走得久。

周春米說，孩子的成長，不能重來，這一餐，要替他們顧好，這項政策，將有約5萬名孩子受惠，縣府每學年投入約8.2億元，減輕家庭負擔，讓孩子安心學習。

周春米表示，縣府會嚴格把關營養午餐品質，擴大使用在地食材、落實食品安全，持續推動班班喝鮮乳，讓孩子不只是吃得飽，而是真正吃得安心，吃得開心！

周春米提到，同時，校舍、操場、廁所與體育設施等教育建設，一定會持續推動，孩子的教育，就是最重要的投資，「身為縣長，我願意承擔這個艱難的選擇，因為守護孩子，就是守護屏東的未來」！

