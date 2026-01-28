屏東二校靜思閱讀書軒 開啟學童喜"閱"人生

靜思閱讀書軒在屏東的黎明國小跟內埔國小成立，捐款者挹注經費，設立充滿書香美善的空間，讓期待已久的屏東孩子，可以盡情閱讀，連校長都期待已久！

內埔國小學生：「作者新井洋行，每個人都有，喜歡做的事跟不擅長做的事。」

朗讀聲來自靜思閱讀書軒，屏東縣內埔國小新增了一處充滿知識力量的空間，這是校長多年來的期盼。

內埔國小校長 張文忠：「發現有很多學校都有靜思(閱讀)書軒，讓學校感受，氣質跟氣場都不一樣，就有一個願望，我將來到了一所學校，都想要成立這樣的書軒。」

廣告 廣告

捐贈者來自海外，因書籍的感動而慷慨解囊，同一天，在黎明國小的靜思閱讀書軒也成立。

靜思書軒營運長 蔡青兒：「孝順、行善、讀書都很重要，所以這間空間都有具備，這裡很多書都是鼓勵大家，行善、行孝、做好事。」

讀書行善又行孝，校友林韻敏身體力行，她以母親名義捐款成立母校的靜思閱讀書軒，88歲老母親歡喜見證。

護持者 張鄀蕙：「大家有錢出錢、有力出力，把這裡布置這麼好，讓這些孩子同學，有空時可以來看書。」

孩子們沉浸書香，知識與善，將成為陪伴他們茁壯的力量！

更多 大愛新聞 報導：

肺癌蟬聯死因榜首 合併療法提升存活率

中耳炎反覆發作 併發膽脂瘤傷神經

