屏東人的童年 出火地質公園重新開放

歷經多年環境整建，屏東恆春「出火特別景觀區」，升格「出火地質公園」，157年前台灣第一份國際和平盟約「南岬之盟」，地點就在這裡。過去在出火區燒烤、放煙火各種亂象，是許多恆春人兒時記憶，現在重新整頓為水火共生景觀，讓人靜下心、仰望星空、細讀土地故事的「地景劇場」，也凝聚了暖暖人氣。

火光映照水影，如夢似幻！「出火」地景，入夜後更顯光明。 民眾｜：「發熱的感覺 原本還很冷 對，但它那火出來的時候，我直接暖和起來了，很漂亮 而且很盛大，尤其那個燈光跟火融合在一起，很特別 沒有看過這樣的畫面，滿有希望跟能量的感覺，加上動力火車 就會充滿動力。」

熱情如火動力滿點，high翻環形廣場。磅礡舞姿，在地排灣族舞團以夜空和山景為幕、融合自然意象。民眾｜：「整個造景跟舞台設計，就是生生不息的感覺，小時候就有看過了，這個火 好像都不會熄啊，以前會來這邊烤地瓜 鴨蛋，現在都有改變 還是很漂亮。」

放煙火、爆米花，在地人的老回憶，走入歷史。墾管處資深解說員｜林瓊瑤：「以前都會來這個地方，就是天然的營火晚會，這個地方有斷層，地層的一個裂隙，讓天然氣有一個通路可以冒上來。」

墾管處資深解說員｜林瓊瑤：「1867年 恆春半島的南岬，曾經發生羅妹號船難，引發了國際的一個外交事件。」

《斯卡羅》美國駐廈門領事｜李仙得：「我的國人 藍眼人，當他們遇船難上岸，得有個地方遮風避雨。」

《斯卡羅》領袖的養子｜阿杰：「遭船難者 ，將受到斯卡羅十八社 友善對待。」

墾管處資深解說員｜林瓊瑤：「美國跟斯卡羅的頭目，就在出火這個地方，簽訂了所謂的南岬之盟。」

向祖靈與土地致敬，為承載歷史與自然奇觀，平安祝願。 屏東縣長｜周春米：「非常在地的奇景，變成是一個生態密林，夜間我們可以觀光賞星，恆春半島的風味。」

