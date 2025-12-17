屏東人「變心」了！電梯大樓交易占比逼近5成 創歷史新高

在建設和科技題材的加持下，屏東吸引大量建商進駐推案，新建電梯大樓如雨後春筍般出現。中信房屋屏東廣東加盟店提供



位於國境之南的屏東縣，近年在建設和科技題材的加持下，房市能見度快速攀升，吸引大量建商進駐推案，新建電梯大樓如雨後春筍般出現。根據金融聯合徵信中心資料顯示，今年前三季，屏東縣電梯大廈的新增房貸件數為1122件，占全縣新增房貸總件數2301件、約一半左右，創造有統計數據以來的歷史新高。在地房仲指出，隨著居住觀念變化和建商推案策略調整，集合式住宅正逐漸取代透天厝，成為市場主流。

中信房屋屏東廣東加盟店店長黃惠爭表示，屏東電梯的市場需求升溫，背後有三大主因。首先，是居住觀念的轉變，過去常見的三代同堂、四代同堂日漸式微，現在的年輕世代更講求個人隱私與生活品質，對居住坪數的需求也因此變得更為精簡。

其次是房價考量，以屏東市為例，目前區內新建透天的總價動輒2000、3000萬，對首購族、小資族而言負擔未免過重，相較之下，坪數較小、總價親民的電梯大樓更能滿足多數消費者的預算需求。最後，隨著屏東地價持續走揚，許多建商為提升開發效益，紛紛轉向規劃集合式住宅，使得電梯大樓供給量大增，進一步推升此類產品的交易熱度。

近十年來屏東電梯大樓的交易占比逐漸攀升。中信房屋提供

黃惠爭指出，目前屏東電梯大廈的買方結構相當多元，除了在地居民之外，更吸引大量外來就業人口，以及來自高雄、台南等都會區的退休族與置產族群。過去屏東集合式住宅多集中於市區，但潮州、東港、內埔等地也陸續出現不少新建大樓與華廈，預期未來在都市化進程推動下，電梯大廈在屏東的市場地位將愈加穩固，甚至有機會超越透天，成為市場主流。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，屏東縣的發展利多豐沛，包括大南方新矽谷計畫、高鐵延伸屏東、屏東高鐵特定區、屏東科學園區、台積電設廠等議題，從長線來看，屏東的發展潛力相當可觀，區域房市交易量能也有穩健成長的空間，對於有自住需求或打算長期持有的購屋族而言，當前市場氛圍趨於理性，反而是進場議價的好時機。

