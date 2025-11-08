屏東伏流水「力里圳」潺潺百年 建造者鳥居信平之孫見證慶祝活動
〔記者陳彥廷／屏東報導〕日本水利工程學家鳥居信平百年前在屏東平原打造「看不見的水利設施」伏流水圳，繼來義鄉的二峰圳落成百年以後，春日鄉的力里圳今年也通水百年，屏東縣政府和春日鄉公所今天盛大舉辦百年慶祝活動，鳥居信平之孫鳥居徹今天也特別到場見證，縣長周春米說，兩個水圳為屏東灌溉百年，牽起台日兩國的情緣。
鳥居信平在百年以前為台灣打造當時罕見且前瞻的二峰圳及力里圳，在2023及2025年分別創建滿百週年，屏東縣政府11月8日在春日鄉力里圳沿線舉辦「百年力里‧遇見你」走讀導覽健走活動，吸引約400位民眾熱情參與。
周春米說，兩個水圳造福屏東百年，至今依舊流水聲潺潺，每天為屏東帶來大量民生及灌溉用水，令人佩服鳥居信平的前瞻思維，盼能繼續保持百年。
縣府今天也邀請民眾以實際行動體驗在地文化與水資源的珍貴價值，400人從圓山登山口出發，浩浩蕩蕩走到出水口及第二取水口，山林祕境如同世外桃源，令眾人讚嘆不已。
