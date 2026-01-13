屏東伯大尼推3000鍋羊肉爐義賣 盼外界挺院生自立

（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）屏東縣伯大尼之家推出「3000鍋羊肉爐」公益義賣，食材來自憨兒親自飼養羊隻。院方表示，期盼民眾享受健康羊肉爐同時，也支持院生自立，陪伴他們穩健成長。

屏東伯大尼之家今天在院區舉行「3000鍋羊肉爐記者會」，宣傳由院生親手飼養羊隻所製成的羊肉爐公益義賣，並邀請曾獲醫療奉獻獎的牙醫師黃福傳擔任「羊肉爐公益大使」，盼匯集社會愛心支持院生自立。

黃福傳致詞表示，這裡的孩子擁有善良的心，需要社會大眾支持。他本身也在此服務20年，已是伯大尼一分子，請託扶輪社各社協助宣傳，讓一份份愛心匯聚成力量，幫助院生建立自信、過得更快樂。

屏東伯大尼之家實務總督導李韻珊指出，院區目前收容109名院生，其中約40至50人需大量生活支持，包括包尿布、協助沐浴與餵食；另有近70人可參與農場活動，但真正能在畜牧班接受訓練、實際出力作業者僅10餘人。

李韻珊說，院方引進動物療癒、園藝療癒與芳香療法，安排院生種菜或花卉，讓每個孩子都能在園區中找到適合自己的工作，建立穩定生活節奏；當院生感到孤單時，也能透過與動物互動穩定情緒。

李韻珊表示，希望透過公益義賣，院生可以實踐尊嚴自立，消費者也能成為幫助弱勢的天使。

國際扶輪3510地區屏東第三分區助理總監許清宏受邀參與公益時表示，伯大尼預計販售3000鍋羊肉爐，初步統計目前銷售約20%，今天會將消息散播給社友，盼大家共同響應。

屏東伯大尼之家表示，院方投入乳羊與肉羊飼養及專業管理多年，飼養阿爾拜因乳羊、努比亞肉羊等優良品種，並採行「架高式飼養」，維持環境乾燥清潔，降低病菌滋生與疾病風險，兼顧動物福利與飼養效率，讓民眾安心享用兼具品質與營養的羊肉爐。

屏東伯大尼之家指出，羊隻日常照護與飼養管理由畜牧班師生共同承擔，在專業教養團隊陪伴與引導下，院生透過實作學習責任分工與基礎職場技能，逐步培養一技之長，展現伯大尼之家長期推動「以工作培力、以生活教養」成果，讓學習與生活相互連結，累積自立力量。（編輯：黃名璽）1150113