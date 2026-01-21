屏東佛心房東月撒2.5萬！出租套房免費供早餐 學生爽吃還能外帶

屏東縣長治鄉一處學生出租套房超佛心，不僅包水還包早餐，有蛋餅、炒麵、肉包等，每天菜色不同、選項多樣，不僅可以吃到飽還能外帶。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣長治鄉一處學生出租套房超佛心，不僅包水還包早餐，有蛋餅、炒麵、肉包等，每天菜色不同、選項多樣，不僅可以吃到飽還能外帶，有租客因此省下3000元餐費，而最令人讚嘆的是，曾為台商的房東之前還為租客辦尾牙抽獎，而後考量不是每個人都能參加，所以才把辦尾牙的經費變成提供免費早餐，每個月大概2萬5000元，百餘名租客直呼：「賺大了！」

這處鄰近大仁科大的學生出租套房，約有百餘間房，房租4700元至1萬元不等，但不管住哪種房型，周一至周五都能享有房東免費提供的早餐，且每天菜色不同、選項多樣，有炒麵、拌麵、蛋餅、蔥油餅、皮蛋瘦肉粥、蘿蔔糕、飯糰、薯條雞塊、蒸餃、火腿蛋土司、肉包、銀司捲、刈包、烤吐司、玉米濃湯等，不僅吃到飽還能外帶，有租客因此省下3000元餐費。

此外，房東還提供申請租屋補助，不少學生直呼，「真的是住到賺到」！而談及為何有包早餐的想法，張姓房東太太語出驚人道，因為之前有為租客辦尾牙抽獎，但沒辦法人人都到，所以想說改提供免費早餐，這樣就能照顧到每個人。

她笑說，先生曾在大陸當台商，當時他都把員工當作家人在照顧，而10年前轉行經營出租套房後，照顧人的習慣依舊，所以每年約花25萬元為租客辦尾牙還有抽獎，但後來他們發現不是每位租客都有時間參加尾牙，所以決定改變照顧策略。

她說，6、7年前，她與先生在日本旅行1個月，每天都吃到民宿提供的早餐，當時他們覺得很有幸福的感覺，因此決定把辦尾牙的經費改成提供免費早餐，每月大概花2萬5000元買食材，現做給租客吃。

「用心去做，別人就會感受到。」她說，在萌生提供免費早餐的想法時，兒子驚訝地說怎麼可能，她則反問為什麼不可能，不可能的事情就是要去做，做到可能為止，只要努力去做，凡事都有可能。

