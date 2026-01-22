屏東佛心租屋！ 月租4700元附「免費現煮早餐buffet」

屏東縣長治鄉一棟五層樓、105間套房的租屋學苑，月租僅4700元起，還可以申請租屋補助。最特別的是，租屋處平日提供免費現煮早餐Buffet，房東太太表示，雖然每月早餐成本高達2.5萬元，但她甘之如飴，把租客視如家人般照顧。

「大仁e學苑」平日免費提供現煮早餐buffet。（圖／翻攝自臉書／大仁e學苑，下同）

這棟名為「大仁e學苑」的租屋處位在德和村德和路上，距離大仁科大騎車約5分鐘、到農科約3分鐘車程。套房分為經濟房、標準房及精緻房三種類型，租金從4700至10000元，房內配有床、書桌、衣櫃、冰箱、電視機、網路等設備，部分套房還附有獨立陽台，生活機能完整，租客還能申請租屋補助。

然而，這棟租屋學苑最讓人羨慕的福利是每周一到周五早上7時到9時的免費早餐buffet，主餐每天變化不同，包括炒麵、拌麵、蛋餅、蔥油餅、皮蛋瘦肉粥、蘿蔔糕、飯糰、薯條雞塊、蒸餃、火腿蛋吐司、肉包、銀絲捲、刈包等。烤吐司提供巧克力、花生、蒜香、藍莓、草莓及奶酥等多種抹醬，不定期還會提供茶葉蛋、水煮蛋、玉米濃湯，飲料則有研磨咖啡機現煮熱咖啡、冰紅茶、冰奶茶、冰豆漿、冰咖啡牛奶。

租客每天睡醒下樓拿完早餐回房間吃，光一個月就能省下約3000元，紛紛大讚房東佛心。除了早餐，端午節還有肉粽、中秋節有月餅、冬至有湯圓，目前大仁e學苑裡105間套房全數滿租，呈現一房難求的狀態。

據《三立新聞網》報導，房東蔡姓夫婦曾是台商，經營電子零件工廠，10年前返鄉經營租屋學苑，以照顧員工的精神服務租客。過去每年尾牙宴席開25桌抽獎，因時間難以統一，才將經費轉作每日提供免費早餐。房東太太張素珍表示，能與租客相處是緣分，「反正錢生不帶來死不帶去」，秉持惜緣精神把大家當家人照顧，「只要努力做，用心做，別人會感受到的」。

