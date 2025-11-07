屏東佳冬戰備跑道大貨車追撞5部自小客釀3傷 交通受阻2小時

屏東佳冬戰備跑道發生大貨車追撞五部自小客的三傷車禍。

屏東佳冬戰備跑道發生大貨車追撞五部自小客的三傷車禍，傷者意識都清楚，並造成台一線南下交通一度受阻約兩小時。

枋寮警分局指出，這起追撞車禍，七日上午六時許、發生在枋寮鄉台一線東角路口；當時由四十九歲汪姓男子駕駛大貨車，沿台一線北往南直行，行駛於外側車道，疑陽光反射視線不佳，一連追撞前方五部停等紅燈自小客車。

車禍發生後，汪男未受傷，酒測值為零，但有五十歲的吳姓女子及六十二歲洪姓男受傷，被送往枋寮醫院救治，六十三歲的李姓男子受傷送東港輔英醫院，傷者皆有意識。

這場車禍造成台一線枋寮路段南下交通，一度阻受兩小時，現場於八時二十分許排除，恢復三線道通行。

枋寮警分局呼籲，駕駛行車過程中若遇陽光刺眼導致視線不清，應利用車輛遮陽板或配戴太陽眼鏡，行經路口時應減速慢行，並隨時注意車前狀態，以維護自己及他人行車安全。