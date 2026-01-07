屏東佳冬推動湧泉生態園區 先期評估8日說明會

（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）屏東縣佳冬鄉有處天然湧泉，不僅見證在地開發歷史，也是居民長年戲水去處。公所欲發展湧泉生態特色聚落，推動湧泉生態保護與教育園區先期評估規劃，明天首次說明會。

屏東縣佳冬鄉泉水溝游泳池以澄淨水質聞名，是國內少見直接抽取天然湧泉的泳池。不過在1991年泳池建成前，湧泉所形成的小湖泊「泉水窟」早已是地方戲水勝地，不少「7年級生」以前的居民與耆老，童年時曾在此與魚一同悠游，成為共同生活記憶。

由於周邊地景近年略顯荒蕪，佳冬鄉公所推動「佳冬湧泉生態保護與教育園區先期評估規劃案」，盼重新梳理此地人文與生態價值，形塑發展湧泉生態特色聚落與休閒環境。該案由客家委員會及屏東縣政府客家事務處指導補助，國立屏東科技大學老建築典藏研究中心規劃，明天將在石光見社區活動中心舉辦第1次地方說明會。

計畫主持人、國立屏東科技大學景觀暨遊憩管理研究所教授盧惠敏告訴中央社記者，說明會中將介紹整體規劃設計內容，包括地方人文背景、水文脈絡、基地現況違建檢討、老樹保護等，希望園區呈現以土地為主軸的歷史漸層。

盧惠敏指出，此區位在大武山伏流水形成的湧泉帶，見證佳冬地區開發及水資源利用歷程，從排灣族傳統狩獵領域，到1635年荷蘭人進攻打狗，導致平埔族放索社遷居此地；隨著船運貿易發展，客家人1731年起大量移入，從事造船廠相關產業；再到日治時期開發水圳伏流水發展農業，至今湧泉未曾乾枯。

依屏科大老建築典藏研究中心初步規劃，園區從泉水溝游泳池周邊道路兩側延伸，由東向西規劃為湧泉生態保育區、生活飲水資源區、水圳公區、老茄苳保護復育廊道、育樂用水資源區、親子自然教育區、複合型農業水資源區、漁業水資源區及農業生態水資源區，示範水資源從保育、飲用、淨化、教育到育樂的使用順序與整體配置。（編輯：李亨山）1150107