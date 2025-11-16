屏東佳舞祭 視覺震撼力十足

「屏東佳舞祭」彰顯充滿朝氣、熱情和不斷向上的城市風貌。（記者陳真攝）

屏東市公所舉辦的首屆「屏東佳舞祭」，總獎金高達十五萬元，吸引全臺各地舞林高手同台較勁，更引爆台下觀眾熱情。

這項十五日下午四時三十分在屏東市千禧公園登場的「屏東佳舞祭」，活動開幕前舞台區進行百人海選，各選手以精湛的舞技展現個人風采與獨特魅力，立刻掀起舞林的第一波高潮。

開幕活動中，屏東市長周佳琪與當地的里長、社區理事長及舞蹈教室小學員們攜手合作，共同上演「庄頭開場秀」也成為亮點之一！

這場舞蹈擂台賽，各路舞蹈界的頂尖高手，紛紛施展高超舞技，在與對手間的激烈比拼中，將舞蹈的藝術之美展露無遺，更讓在場觀眾感受到緊張與興奮交織的撼動，整場競賽就像是一場技藝與創意的巔峰對決。

競技舞台熱鬧不斷，週邊的塗鴉體驗工作坊、舞蹈感覺培養工作坊及免費舞蹈遊戲攤位等系列活動同樣精彩萬分；另外，還有在地美食、創意小物與趣味體驗等五十個文創攤位，帶來美味又有趣的市集。

屏東佳舞祭排舞賽共計三十八隊問鼎，「ALLSTYLE1on1BATTLE賽」則有一百六十二位選手角逐；其中，排舞賽Matata奪冠、「ALLSTYLE1on1BATTLE賽」則由小蔣稱王。

周佳琪表示，期盼透過這場極具視覺震撼力的盛會，彰顯屏東市充滿朝氣、熱情和不斷向上的城市風貌，進一步提升地方魅力與文化底蘊。