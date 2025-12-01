屏東來義新設微笑單車站 串起部落山林田野美景

來義鄉二峰圳停車場及來義高中，新設2站微笑單車，方便遊客悠遊部落。（羅琦文攝）

屏東縣共設置170站微笑單車，但多數設在人口較多的地區，來義鄉二峰圳停車場及來義高中，日前新設2站微笑單車。來義鄉公所表示，微笑單車的到來，對來義的意義遠不止「交通工具」本身。它讓想來的人能更容易抵達，也讓住在這裡的人擁有更自由的移動方式，把那些散落在日常裡的美好，以最溫柔的方式連成一條路。

屏東縣政府交通旅遊處表示，屏東縣設置公共單車租賃站目前共有170站，設置地點以屏東市、東港鎮、潮州鎮及恆春鎮「一心三核」為主，包括屏東市72站、潮州鎮26站、東港鎮16站、恆春鎮25站、內埔鄉10站，其餘麟洛、竹田、車城、林邊、新園、枋寮、崁頂、佳冬、南州等鄉多為1至5站。

廣告 廣告

來義鄉二峰圳假日有許多人潮，屏東縣政府在二峰圳停車場設置微笑單車站點，方便遊客悠遊部落。（羅琦文攝）

來義鄉二峰圳假日有許多人潮，屏東縣政府在二峰圳停車場設置微笑單車站點，方便遊客悠遊部落。（羅琦文攝）

來義鄉二峰圳假日有許多人潮，屏東縣政府在二峰圳停車場設置微笑單車站點，方便遊客悠遊部落。（羅琦文攝）

交旅處表示，設置考量以鐵道沿線各站設置，並逐步推展至觀光景點及其他地區，可以使遊客藉由自行車進行短距離漫遊及部落深度旅遊。二峰圳假日觀光人潮相當多，同時為維持空氣品質、也降低機動車輛車流量，特別增設2站點。

來義鄉公所表示，來義高中和二峰圳大型停車場的微笑單車站點，看似簡單，卻像替部落開了一扇門，為地方帶來更多可能。這幾天已經有許多民眾開始使用，沿途吹過的風、映入眼底的山嵐，都成了最直接的回應，每一次踏板往前，都讓來義的美好更靠近生活。

來義鄉公所表示，如果是搭火車抵達潮州，可從潮州火車站右側乘上「二峰圳─潮州火車站幸福巴士」，在來義下車後，再換上一台微笑單車，就能用自己的步調，開始與這片土地相遇。微笑單車重新串起部落的巷弄、山林的步道、田野的風景，把那些散落在日常裡的美好，以最溫柔的方式連成一條路。

世界原住民族運動會10日至12日將在來義高中盛大登場，共有來自世界各地10個國家、28支隊伍、約1100名選手參與，來義鄉公所也邀請大家前來共襄盛舉，微笑單車將成為大家輕巧的旅伴，看見屬於來義的節奏與脈動。

交旅處表示，今年微笑單車1至11月總使用人次達184萬7371人次，平均每月16萬7943人次，現在騎乘YouBike 2.0有許多優惠，前30分鐘免費、社福卡可扣社福點數騎乘， 行政院通勤月票TPASS-2.0、2.0E前30分鐘免費。

更多中時新聞網報導

施暴台鐵員工 立委提案增刑責

艾力克斯、李詠嫻打匹克球成全村希望

葉金川出新書 80歲還能跑跳碰